09:12, сьогодні

На свій 30-й день народження Lexus влаштував собі невеличкий подарунок і презентував оновлений кросовер RX. А щоб вечірка запам'яталась надовго, святкували її на острові Ібіца – улюбленому місці молоді та тусовщиків всього світу.

Преміальний бренд Lexus від японської Toyota вже дорослий – його історія почалася в 1989 році, коли на ринок США вийшла перша модель Lexus LS. А кросовер RX став найпопулярнішою моделлю бренду – він розійшовся світом за 4 покоління у кількості більше трьох мільйонів одиниць. Оновлений RX, який цьогоріч пережив "огранку", презентували на звивистих дорогах іспанського острова Ібіца, адже він, за переконаннями японських інженерів, став краще керуватися.

Історичний тест

Наш тест-драйв ми розпочали з екскурсу в історію, тобто поїздили на першому "Лесусі" та кросовері RX першого покоління.

Седан Lexus LS першого покоління, на якому пощастило проїхатись, був в ідеальному стані. Як тільки в нього сідаєш, починаєш розуміти, чому він в рік свого дебюту в 1989 році за об'ємами продажів випередив головних конкурентів з BMW, Mercedes та Jaguar. Перший "Лексус" досі вражає! Це широченний плаский седан, з м’яким ходом і оксамитовим звуком роботи бензинового V8 потужністю 280 сил. А задні крісла такі м’які, що заколихують під час їзди. Саме таким його пам’ятають кілька поколінь покупців.

Читайте також: тест-драйв Lexus LC 500.

Наступний історичний тест – кросовера Lexus RX, який випускався з 1999 по 2004 роки. Це був перший преміальний кросовер у світі! Більше того, він фактично заснував цей сегмент. Тоді RX був доступний з двома версіями двигунів. Трилітрова "шістка" видавала 200 сил, а 3,5-літровий – 262 "конячки". І навіть сьогодні в цьому авто розумієш, що це преміум-рівень. А тоді модель була реальним проривом для молодого японського бренду. Висока посадка, дерево й шкіра в салоні, легендарна плавність ходу… Щоправда, динаміка не вражає, та й коробка перебирає передачі з ривками. Але варто враховувати вік машини.

Друга генерація моделі увійшла до історії як перший гібридний кросовер у світі. А RX четвертої генерації, який показали в 2015 році на автошоу в Нью-Йорку, став справжньою революцією з точки зору дизайну. Особливо після доволі спокійного з токи зору зовнішності третього покоління. Для марки стиль нового RX став справжнім проривом. Величезна решітка радіатора, ламані лінії, чимало граней. З одного боку, такий стиль підкупив величезну кількість нових клієнтів, а з іншого – багатьом консервативно налаштованим прихильникам бренду дизайн виявився занадто відвертим. Тому після чотирьох років модель пережила фейсліфтинг, в результаті якого дизайнери трохи згладили "гострі кути".

Більше подробиць – за посиланням.

Що нового?

Побачити результати фейсліфтингу можна лише, якщо добряче придивитись. Найбільшою відмінністю від попередника є протитуманні фари. Вони "переїхали" на нижню губу бампера, хоча раніше розташовувалися значно вище, у трикутній рамці. До того ж дизайнери зробили вужчими світлодіодні фари. Вони навчилися ще менше засліплювати зустрічних водіїв завдяки технології BladeScan, яка вміє точніше затіняти машину попереду, зменшуючи неосвітлений сектор дороги з 6 до 3,5 метрів і швидше слідкувати за нею.

Нову графіку отримали задні ліхтарі, змінилися форми бамперів. Цікаво, що двері багажника завдяки переналаштованому електроприводу тепер відкриваються швидше. А ще вони відчиняються завдяки помаху ноги під бампером. Серед дрібниць оновлення - два нових кольори Moonbeam Beige Metallic та Nori Green Pearl, а також колісні диски на 18 та 20 дюймів з новим дизайном.

В салоні зміни є, але вони швидше еволюційні. Великий екран на 12 дюймів на центральній консолі нарешті став сенсорним. Це полегшило керування функціями. Джойстик керування меню Remote Touch поступився місцем тачпаду. Серед інших нововведень – пелюстки перемикання передач під кермом тепер є вже базовому оснащенні. А в глибині тунелю з’явився бокс для смартфона із бездротовою зарядкою і двома роз’ємами USB.

І що особливо підкреслюють японці, медіацентр навчився розпізнавати голосові команди, працювати з Apple CarPlay, Android Auto і нарешті отримав простіший інтерфейс. Додалися нові кольори шкіри, дерева. Наприклад, матовий горіх прийшов на зміну полірованому дереву цього ж сорту.

Мотори звичні, а підвіска – нова

У оновленого RX лінійка моторів в порівнянні з дорестайлінговою версією не змінилася. Як і раніше, базова версія Lexus RX 300 приводиться в рух 2-літровим турбобензиновиком на 240 сил. Цей мотор складає основу продажів в Україні. Він має майже стільки ж тяги, як атмосферний 3,5-літровий – 350 ньютон-метрів, до того ж з найменших обертів. В той час як у V6 його 370 Нм з’являються аж під червоною зоною тахометра. Хтось може сказати, що 240 сил "ер іксу" не завжди вистачає, і розгін трохи лінивий – аж 9,5 секунд до сотні. Звичайно, три з половиною літри об'єму надають кросоверу кращу динаміку, бо машина з ним "бере" сотню за 8,2 с. Але у нього і апетит солідніший. В місті Lexus RX 350 спалює лише за офіційними даними під 14 літрів, а дволітровик – на три літри менше. Але якщо вам потрібно більше динаміки і економічності і ви не дуже обмежені в бюджеті, варто обирати гібид RX 450h. В міському режимі він "їсть" близько 6 літрів, а розганяється – всього за 7,7 секунд.

На гібридному RX можна їздити майже справді дуже економічно. Наприклад, на такому невеличкому острові, як Ібіца, від берега до берега всього 40 км. З урахуванням середньої швидкості 50-55 км/год гібрид 30% шляху з одного кінця острова в інший проїжджає виключно на електриці. Саме така економічність та екологічність – головна причина, чому в Європі більше 90% RX продається саме в гібридному виконанні.

Слухняний, але не спортивний

Але так у RX було і до фейсліфтингу. А от що змінилося після рестайлу, так це шасі. Інженери кажуть, що суттєво покращили керованість машини, а на звивистих дорогах Ібіци це можна прекрасно оцінити. Це при тому, що версії F-Sport до цього і так непогано повертали. Принаймні, досить вдало поєднували слухняність із комфортом.

Тепер же навіть базові RX стали цікавішими з точки зору керування. Чому? По-перше, через більш жорсткий кузов. Lexus використовує новаторські підходи виробництва, тому панелі кузова не тільки зварює, але й склеює. Таких точок з’єднання стало на 25 більше, а в довжину – на цілих 4 метри. Відповідно, збільшилася і жорсткість кузова. А ще інженери зробили товстішими стабілізатори поперечної стійкості. З іншого боку, переналаштували електропідсилювач керма, амортизатори й пружини.

"Ер Ікс" і до цього був тихим, але тепер конструктори зменшили вібронавантаженість, з’явилась система регулювання тертя у амортизаторах. Таким чином кросовер почав менше нахилятися в поворотах, а у віражах водій відчуває більш зрозумілі реакції на поворот керма.

Читайте також: тест-драйв Lexus UX 250h

На оновлених версіях покращили також активну підвіску AVS, електроніка Lexus Safety System навчилася краще гальмувати перед велосипедистами вдень, а пішоходів бачить навіть вночі за рахунок покращеної чутливості датчиків. При цьому дорожні знаки і розмітку RX теж став краще "бачити".

Тож закінчуючи тест на гібридному RX 450h і стрибаючи через лежачих поліцейських, я зловив себе на думці, що незважаючи на покращену керованість, Lexus не став принципово інакшим з точки керування. Так, у нього є режими Sport та Sport +, але це більше впливає на чутливість органів керування, але не робить з нього спорткар. Однак це йому й не потрібно – значно важливіше, що Lexus RX зберіг видатний рівень комфорту. На мій погляд, він залишається найкомфортнішим представником класу.

Lexus RX стабільно входить в трійку лідерів класу в Україні, конкуруючи з BMW Х5 та Audi Q8. У оновленої версії є всі шанси покращити ситуацію. Адже перші машини вже надійшли до українських дилерів.

Записатись на тест-драйв можна тут.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Lexus