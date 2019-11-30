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На свой 30-й день рождения Lexus устроил себе небольшой подарок и представил обновленный кроссовер RX. А чтобы вечеринка запомнилась надолго, праздновали на острове Ибица – любимом месте молодежи и тусовщиков всего мира.

Премиальный бренд Lexus от японской Toyota уже взрослый – его история началась в 1989 году, когда на рынок США вышла первая модель Lexus LS. А кроссовер RX стал самой популярной моделью бренда – он разошелся по миру с 4 поколения в количестве более трех миллионов единиц. Обновленный RX, который в этом году пережил "огранку", представили на извилистых дорогах испанского острова Ибица, ведь он, по убеждению японских инженеров, стал лучше управляться.

Исторический тест

Наш тест-драйв мы начали с экскурса в историю, то есть поездили на первом "Лесусе" и кроссовере RX первого поколения.

Седан Lexus LS первого поколения, на котором удалось прокатиться, был в идеальном состоянии. Как только в него садишься, начинаешь понимать, почему он в год своего дебюта в 1989 году по объемам продаж опередил главных конкурентов из BMW, Mercedes и Jaguar. Первый "Лексус" до сих пор поражает! Это широченный плоский седан, с мягким ходом и бархатным звуком работы бензинового V8 мощностью 280 сил. А задние кресла такие мягкие, что пассажира укачивает во время езды. Именно таким его помнят несколько поколений покупателей.

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Следующий исторический тест – кроссовера Lexus RX, который выпускался с 1999 по 2004 годы. Это был первый премиальный кроссовер в мире! Более того, он фактически основал этот сегмент. Тогда RX был доступен с двумя версиями двигателей. Трехлитровая "шестерка" выдавала 200 сил, а 3,5-литровый – 262 “лошадки”. И даже сегодня в этом авто понимаешь, что это премиум-уровень. А тогда модель была реальным прорывом для молодого японского бренда. Высокая посадка, дерево и кожа в салоне, легендарная плавность хода... Правда, динамика не впечатляет, да и коробка перебирает передачи с рывками. Но стоит учитывать возраст машины.

Второе поколение модели вошло в историю как первый гибридный кроссовер в мире. А RX четвертого поколения, который показали в 2015 году на автошоу в Нью-Йорке, стал настоящей революцией с точки зрения дизайна. Особенно после довольно спокойного касательно внешности третьего поколения. Для марки стиль нового RX стал настоящим прорывом. Огромная решетка радиатора, ломаные линии, немало граней. С одной стороны, такой стиль подкупил огромное количество новых клиентов, а с другой – многим консервативно настроенным сторонникам бренда дизайн показался слишком откровенным. Поэтому после четырех лет модель пережила фейслифтинг, в результате которого дизайнеры немного сгладили "острые углы".

Больше подробностей – по ссылке.

Что нового?

Увидеть результаты фейслифтинга можно только, если сильно присмотреться. Самым большим отличием от предшественника являются противотуманные фары. Они “переехали” на нижнюю губу бампера, хотя располагались значительно выше, в треугольной рамке. К тому же дизайнеры сделали узкими светодиодные фары. Они научились еще меньше ослеплять встречных водителей благодаря технологии BladeScan, которая умеет точнее затенять машину впереди, уменьшая неосветлённый сектор дороги с 6 до 3,5 метров и быстрее следить за ней.

Новую графику получили задние фонари, изменились формы бамперов. Интересно, что двери багажника благодаря перенастроенному электроприводу теперь открываются быстрее. А еще они открываются благодаря взмаху ноги под бампером. Среди мелочей обновления – два новых цвета Moonbeam Beige Metallic и Nori Green Pearl, а также колесные диски на 18 и 20 дюймов с новым дизайном.

В салоне изменения есть, но они скорее эволюционные. Большой экран на 12 дюймов на центральной консоли наконец-то стал сенсорным. Это облегчило управление функциями. Джойстик управления меню Remote Touch уступил место тачпаду. Среди других нововведений – лепестки переключения передач под рулем теперь уже есть в базовом оснащении. А в глубине туннеля появился бокс для смартфона с беспроводной зарядкой и двумя разъемами USB.

И, что особенно подчеркивают японцы, медиацентр научился распознавать голосовые команды, работать с Apple CarPlay, Android Auto и наконец-то получил простой интерфейс. Добавились новые цвета кожи, дерева. Например, матовый орех пришел на смену полированному дереву этого же сорта.

Моторы привычные, а подвеска – новая

У обновленного RX линейка моторов по сравнению с дорестайлинговой версией не изменилась. По-прежнему базовая версия Lexus RX 300 приводится в движение 2-литровым турбобензиновиком на 240 сил. Этот мотор составляет основу продаж в Украине. У него почти столько же тяги, как у атмосферного 3,5-литрового – 350 ньютон-метров, к тому же при наименьших оборотах. В то время как у V6 его 370 Нм появляются только под красной зоной тахометра.

Кто-то может сказать, что 240 сил "эр иксу" не всегда хватает, и разгон немного ленивый – 9,5 секунд до сотни. Конечно, три с половиной литра объема дают кроссоверу лучшую динамику, ибо машина с ним "берет" сотню за 8,2 с. Но у него и аппетит солиднее. В городе Lexus RX 350 сжигает только по официальным данным под 14 литров, а двухлитровик – на три литра меньше. Но если вам нужно больше динамики и экономичности, а вы не очень ограничены в бюджете, стоит выбирать гибид RX 450h. В городском режиме он “ест” около 6 литров, а разгоняется – всего за 7,7 секунд.

На гибридном RX можно ездить почти действительно очень экономично. Например, на таком небольшом острове, как Ибица, от берега до берега всего 40 км. С учетом средней скорости 50-55 км/ч гибрид 30% пути из одного конца острова в другой проезжает исключительно на электричестве. Именно такая экономичность и экологичность – главная причина, почему в Европе более 90% RX продается именно в гибридном исполнении.

Послушный, но не спортивный

Но так у RX было и до фейслифтинга. А вот что изменилось после рестайла, так это шасси. Инженеры говорят, что существенно улучшили управляемость машины, а на извилистых дорогах Ибицы это можно прекрасно оценить. Это при том, что версии F-Sport до этого и так неплохо поворачивали. По крайней мере, достаточно удачно сочетали управляемость с комфортом.

Теперь же даже базовые RX стали более интересными с точки зрения управления. Почему? Во-первых, из-за более жесткого кузова. Lexus использует новаторские подходы производства, поэтому панели кузова не только сваривает, но и склеивает. Таких точек соединения стало на 25 больше, а в длину – на целых 4 метра. Соответственно, увеличилась и жесткость кузова. А еще инженеры сделали толще стабилизаторы поперечной устойчивости. С другой стороны, перенастроили электроусилитель руля, амортизаторы и пружины.

"Эр Икс" и до этого был тихим, но теперь конструкторы уменьшили вибронагруженность, появилась система регулировки трения в амотризаторах. Таким образом кроссовер стал меньше наклоняться в поворотах, а в виражах водитель чувствует более понятные реакции на поворот руля.

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На обновленных версиях улучшили также активную подвеску AVS, электроника Lexus Safety System научилась лучше тормозить перед велосипедистами днем, а пешеходов видит даже ночью за счет улучшенной чувствительности датчиков. При этом дорожные знаки и разметку RX тоже стал лучше "видеть".

Поэтому заканчивая тест на гибридном RX 450h и прыгая через лежачих полицейских, я поймал себя на мысли, что несмотря на улучшенную управляемость, Lexus не стал принципиально иным с точки управления. Да, у него есть режимы Sport и Sport+, но это больше влияет на чувствительность органов управления, но не делает из него спорткар. Однако это ему и не нужно – гораздо важнее, что Lexus RX сохранил выдающийся уровень комфорта. На мой взгляд, он остается самым комфортным представителем класса.

Lexus RX стабильно входит в тройку лидеров класса в Украине, конкурируя с BMW Х5 и Audi Q8. У обновленной версии есть все шансы улучшить ситуацию. Ведь первые машины уже поступили к украинским дилерам.

Записаться на тест-драйв можно здесь.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Lexus