Модель получила обновленные силовые агрегаты, лучшую динамику, мультимедийные системы нового поколения и передовые технологии, обеспечивающие максимальный уровень безопасности и комфорта.

95% деталей в автомобиле разработаны с нуля.

Новая концепция Vital and Tech

При разработке нового Lexus NX использована концепция Vital and Tech (“Живой и Техно”). Это новый подход Lexus к проектированию, дизайну и тестированию автомобилей. Vital (“Живой”) означает динамическую маневренность, а Tech (“Техно”) – инновации и использование передовых технологий.

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Среди ключевых новостей Lexus NX: новый язык дизайна, захватывающие ощущения от управления благодаря Lexus Driving Signature (“Характера управления Lexus”), подробно продуманное и интуитивное обустройство водительского места согласно концепции Тазуна, а также применение передовых технологий, обеспечивающих максимальный уровень безопасности и комфорта.

В процессе создания Lexus NX применялись как цифровое моделирование, так и мастерство Такуми. Это позволило достичь потрясающего уровня качества. Также Lexus привлек профессиональных гонщиков для тестирования и улучшения динамических характеристик NX и внедрения новых технологий безопасности.

Экстерьер

Целью дизайнеров Lexus было создание “функциональной красоты” для новой модели. Дизайн Lexus NX сохранил авангардный характер, но приобрел еще больше изощренных и одновременно спортивных черт. Благодаря расширению передней и задней колеи новый NX имеет более устойчивый вид, а увеличенные колесные арки вмещают колеса с дисками диаметром до 20 дюймов.

Ощущение мощности и маневренности нового NX усиливают широкие передняя и задняя части, что стало возможным благодаря использованию платформы Global Architecture K (GA-K), а также длинный гладкий капот, короткие свесы и увеличенные колесные арки. Среди других отличительных характеристик NX – боковые молдинги с особым креплением и новый дизайн нижнего кожуха двигателя.

Задняя часть NX отличается новыми L-образными фарами, визуально соединенными между собой. Вместо эмблемы в виде буквы L на дверцу багажного отделения нанесено полное название бренда – Lexus.

Интерьер

В разработке кокпита (места водителя) применена концепция Тазуна, название которой переводится с японского как “уздечка”. В ее основе лежит стремление предоставить водителю интуитивно понятное управление. Источники информации – мультимедийный экран, бортовой компьютер, панель приборов с одним циферблатом и указателями, расположенными по центру, а также проекционный дисплей (опция) – сгруппированы в одной области. Благодаря этому считывать с них информацию можно, не отводя взгляда от дороги.

Места для пассажиров напоминают роскошную лаунж-зону. В отделке салона использованы высококачественные материалы. А традиционная для Lexus философия гостеприимства Омотенаши нашла свое отражение в приветственной подсветке дверных ручек, фоновой подсветке салона с выбором из 64 цветов и инновационной системе электронного отпирания дверей с электронным замком E-Latch.

Силовые агрегаты

В Lexus NX использованы новые силовые агрегаты – как бензиновые, так и гибридные. По сообщению производителя, модель NX 350 оснащена 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 279 л. с., 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой постоянного полного привода с функцией динамического перераспределения крутящего момента. Производитель анонсирует, что модель NX 250 получила 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 199 л. с. NX 450h + - первая плагин-гибридная модель Lexus (с возможностью зарядки аккумуляторной батареи от электросети) (недоступен для Украины на момент премьеры). По данным производителя, она будет иметь мощность в 306 л. с., до 63 км запаса хода в режиме “полный электромобиль”, а также выбросы CO2, меньше 40 г/км.

Возможности подключения

Новая мультимедийная платформа NX включает интеллектуальные сервисы, например, облачную навигацию с поддержкой локальных геолокационных сервисов (доступна не для всех рынков). Кроме того, автомобиль поддерживает сервис голосового управления Hey Lexus. NX оснащен 14-дюймовым дисплеем Lexus Link Pro с высоким разрешением. Беспроводная зарядка смартфонов в автомобиле стала на 50% быстрее.

Напомним каким был прошлый Lexus NX

Система безопасности

Новый NX стал первой моделью Lexus, которая получила комплект систем безопасности Lexus Safety System + третьего поколения. Новая система отличается усовершенствованными решениями. В их числе – расширенные возможности системы предотвращения столкновений (PCS), которая распознает велосипедистов, а также деревья, стены и столбы; функция оценки вероятности столкновения со встречными транспортными средствами и пешеходами; система помощи рулевому управлению в аварийной ситуации (доступна не для всех рынков) улучшенный адаптивный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков (Road Sign Assist) обновленная система удержания автомобиля в выбранной полосе движения (Lane Tracing Assist).

Также новый NX поддерживает Safe Exit Assist – новую систему электронного управления электроприводами дверных замков. Она может предотвратить ряд несчастных случаев, связанных с открыванием дверей.

Новый Lexus NX ориентирован на предоставление лучшего опыта за рулем и позволяет “Чувствовать больше каждую секунду”. По данным производителя, модель появится в Украине в начале 2022 года.