Похоже, у популярного румынского кроссовера будет дизайн от своего младшего, но большего брата Bigster.

Новым логотипом начнут украшать автомобили Dacia уже с этого месяца. Мы уже видели новую эмблему марки в самом начале этого года, когда материнская компания Renault представила свою стратегию развития под названием "Ренолюция". Первым носителем нового шеврона стал концепт Bigster, дизайн которого частично перейдет и на обновленный Duster.

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Renault начнет использовать новые логотипы на своих автомобилях с 2022 года, тогда же выйдут и Dacia с новыми шильдами. Новая эмблема Dacia является существенным отклонением от нынешнего дизайна и имеет зеркальные буквы "D" и "C" в новом шрифте. DC демонстрирует "умеренный и сообразительный образ мышления" бренда, тогда как слияние этих двух букв – это "как звенья цепи, которые соединены в прочную, цельную связь".

Новый фирменный стиль сочетается с изменением цветовой схемы, поскольку Dacia становится зеленой буквально. Официальный оттенок называется "хаки-зеленый" и был избран, чтобы показать "близость компании к природе". Ко вторичным цветам принадлежат темный хаки, терракота, песок, рядом с ярко-оранжевым и зеленым.

Dacia будет постепенно вводить свою новую айдентику, начиная с официальных сайтов компании, рекламы и брошюр. Дилерские центры будут делать то же самое с начала следующего года, а на машинах новый значок появится во второй половине 2022 года.

Несколько раз в клипе можно увидеть современный Duster, однако в конце мы видим кроссовер, который едет в ночь и это уже что-то другое. Это не Bigster побольше, поскольку он выйдет на рынок только в середине десятилетия, поэтому это должен быть Duster. Похоже, у него будут задние фонари с графикой в форме буквы Y, что перекликается с последними моделями Logan и Sandero.

Подобные изменения должны произойти и спереди, а внутри должен появиться восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. По слухам, официальный релиз обновленного Duster должен состояться на следующей неделе, во вторник 22 июня.