Infiniti – бренд, який належить японському автовиробнику Nissan. Він був створений у 1989 році з прицілом на північноамериканський ринок, а сьогодні представлений на багатьох міжнародних ринках та випускається на заводах у різних куточках світу. Ми зібрали найцікавіші факти про цей бренд.

Початок Infiniti

У 1985 році група першокласних спеціалістів Nissan була об’єднана в команду, завданням якого стало створення підрозділу автомобілів класу люкс. Автомобілів, здатних кинути виклик кращим розкішним американським та європейським маркам.

Японцям знадобилось два роки лише для того, аби підібрати логотип, гідний нового бренду, сформувати філософію бренду, визначитись з напрямком дизайну. Логотип Infiniti обігрує назву бренду. Слово Infiniti утворене від англійського “Infinity”, що означає “нескінченність” та “і” – тобто “я”. А фірмовий знак є стилізацією символу нескінченності, також виконаним однією лінією. Конус всередині овалу також символізує дорогу, що йде за небокрай, в нескінченність.

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Ще два роки пішло на виготовлення та тестування першого автомобіля, а також одночасну розбудову дилерської мережі. На момент офіційного дебюту першого автомобіля новоявленої марки, у США відкрився 51 автосалон Infiniti. Ринковий дебют відбувся 8 листопада 1989 року.

Infiniti у 1990-х

Дилери пропонували лише дві моделі – седан Q45 та спортивне купе M30. Основою для седана стало нове, друге покоління моделі для японського ринку – Nissan President, тоді як купе являло собою розкішнішу версію японського Nissan Leopard.

Фото: Infiniti Q45 / Infiniti

Infiniti Q45 призначалось конкурувати з такими грандами, як Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Jaguar XJ та Cadillac Fleetwood.

Фото: Infiniti M30 / Infiniti

Але американці головними ринковими конкурентами Infiniti бачили виключно інші японські преміум-бренди від Toyota та Honda: Lexus та Acura. Та ще до початку 2000-х багато американців вже віддавали перевагу автомобілям цих люксових японських марок й Infiniti також був у фаворі.

Infiniti від 2000-х до наших днів

З 2004 року автомобілі Infiniti стали офіційно доступні в Канаді. А у 2008 році на Женевському автосалоні Карлос Гон анонсував вихід Infiniti на європейські ринки. Протягом наступних двох років дилери Infiniti з’явились у 21 країні Європи.

Далі була глобальна експансія і врешті до 2010 року бренд Infiniti був офіційно представлений на ринках 50 країн.

Однак у 2020 році керівництво марки оголосило, що покидає ринки Південної Африки, Австралії, Нової Зеландії, Гонконгу, Макао, Малайзії, Сінгапуру, Південної Кореї, В’єтнаму та більшості ринків європейського регіону, за винятком країн Кавказу, Росії, Казахстану та України. Станом на 2021 рік бренд Infiniti офіційно представлений у 25 країнах світу, включаючи Україну. На ринках, де раніше продавались автомобілі Infiniti забезпечується гарантійна та сервісна підтримка клієнтів.

У 2012 році штаб-квартира Infiniti була перенесена з японської Йокогами до Гонконгу, але у 2020 році знову повернулась до Йокогами.

З чого зроблені автомобілі Infiniti

Важко сказати, який відсоток Infiniti в автомобілях цієї марки сьогодні, але минули часи, коли це були трохи більш вишукані версії машин для японського домашнього ринку. Як і роки активної співпраці з Daimler та використання платформ і агрегатів Mercedes-Benz. З початком участі Infiniti у чемпіонаті Formula 1, інженери компанії почали розробляти власні мотори, трансмісії та платформи, нехай і з використанням деталей материнської Nissan.

Де випускають Infiniti

До 2012 року автомобілі під брендом Infiniti випускались виключно на японському заводі в провінції Точігі. Лише з кросовером QX60 (раніше JX35) з’явився виробничий майданчик за межами Японії. У 2014 році почав працювати завод в англійському Сандерленді, який випускав Infiniti Q30, але у 2019 році цей майданчик припинив випуск автомобілів Infiniti. Станом на 2021 рік автомобілі Infinity випускають на шести заводах: Точігі й Кюшу в Японії, Агуаскальєнтес у Мексиці, Смирна у США, Далянь та Сан’ян у Китаї.

Виробництво, зосереджено, переважно в Японії. Автомобілі з китайських підприємств призначені для продажу на місцевому ринку.

У січні 2018 року виконавчий директор Хірото Сайкава оголосив, що Infiniti буде перетворений на електричний бренд, до 2021 року всі нові транспортні засоби будуть гібридними або повністю електричними.

Модельний ряд Infiniti

Сьогоднішня лінійка бренду Infiniti включає шість моделей: Q50, Q60, QX50, QX55, QX60 та QX80, чотири з яких представлені в офіційній дилерській мережі в Україні. Вітчизняні дилери не продають купе Q60 та купеподібний кросовер QX55.

Зняті з виробництва моделі Infiniti:

Infiniti M30 (купе та кабріолет);

Infiniti M35 / M45;

Infiniti Q30;

Infiniti QX30;

Infiniti QX4;

Infiniti J30;

Infiniti I30 / I35;

Infiniti Q40;

Infiniti Q45;

Infiniti Q70;

Infiniti QX70;

Infiniti ESQ (ребейджинг Nissan Juke для китайського ринку);

Infiniti QX56.

Скільки коштують автомобілі Infiniti

Найдоступнішою моделлю в лінійці Infiniti на українському ринку є седан Q50, який пропонується за ціною від 849 240 гривень. Флагманський позашляховик QX80 оцінюється від 1 911 200 гривень