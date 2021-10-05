Флотилія з 40 новеньких італійських машин на суму майже 6 мільйонів доларів була закуплена урядом Нової Гвінеї у 2018 році, але жорстка критика змусила чиновників дуже небагатої країни відмовитись від дорогих засобів пересування. Тепер автомобілі спродують з величезними знижками.

У 2018 році, готуючись до саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співдружності (АТЕС), уряд Папуа Нової Гвінеї вирішив вітати гостей на стилі. Попри неякісну дорожню інфраструктуру та важкі дорожні умови, які іноді вимагають використання позашляховиків, можновладці вирішили похизуватись розкішними седанами Maserati, придбавши 40 таких автомобілів на суму майже 6 мільйонів доларів.

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Очевидно, чиновники розраховували залишити машини в урядовому автопарку, після АТЕС та самим користуватись ними. Однак, після хвилі критики за такий урядовий закуп, чиновники заявили, що після саміту автомобілі продаватимуть третім сторонам, оскільки на них великий попит.

Насправді ж, в країні немає жодного дилерського центру Maserati, як і офіційного сервісу, а відтак, навряд чи справді було багато охочих придбати Maserati Quattroporte. В результаті, з 40 Quattroporte, куплених і привезених до країни на чартерних літаках, лише два автомобілі було продано за останні три роки, повідомляє The Guardian. Решта зараз пропонується за заниженою ціною, а чиновники нарешті визнають очевидне: покупка розкішних седанів була помилкою.

“Ми зробили жахливу помилку. Якщо у нас в Папуа Новій Гвінеї немає дилерів Maserati, немає й причин купувати Maserati”, – сказав міністр фінансів Джон Пундарі.

У 2018 році уряд заплатив за кожен Quattroporte по 500 000 кін ($142 000), але зараз автомобілі без пробігу виставлені на продаж по 400 000 кін ($114 000). Очевидно, чиновники все ще сподіваються компенсувати значну частину збитків.

Цікаво, що окрім чотирьох десятків Maserati, у 2018 році чиновники також придбали три розкішних седани Bentley Flying Spur, десятки Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero та простіших автомобілів від Mazda і Ford – усі вони загадковим чином зникли.

Фото: Maserati Quattroporte у Папуа Новій Гвінеї / The Guardian, Maserati