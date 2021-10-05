Флотилия из 40 новеньких итальянских машин на сумму почти 6 миллионов долларов была куплена правительством Новой Гвинеи в 2018 году, но жесткая критика заставила чиновников очень небогатой страны отказаться от дорогих средств передвижения. Теперь автомобили распродают с огромными скидками.

В 2018 году, готовясь к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического содружества (АТЭС), правительство Папуа Новой Гвинеи решил приветствовать гостей на стиле. Несмотря на некачественную дорожную инфраструктуру и тяжелые дорожные условия, которые иногда требуют использование внедорожников, чиновники решили похвастаться роскошными седанами Maserati, приобретя 40 таких автомобилей на сумму почти 6 миллионов долларов.

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Очевидно, чиновники рассчитывали оставить машины в правительственном автопарке, после АТЭС и самым пользоваться ими. Однако, после волны критики за такую правительственную закупку, чиновники заявили, что после саммита автомобили будут продавать третьим сторонам, поскольку на них большой спрос.

На самом деле, в стране нет ни одного дилерского центра Maserati, как и официального сервиса, а потому, вряд ли было много желающих приобрести Maserati Quattroporte. В результате, из 40 Quattroporte, купленных и привезенных в страну на чартерных самолетах, только два автомобиля было продано за последние три года, сообщает The Guardian. Остальные сейчас предлагаются по заниженной цене, а чиновники наконец признают очевидное: покупка роскошных седанов была ошибкой.

"Мы совершили ужасную ошибку. Если у нас в Папуа Новой Гвинее нет дилеров Maserati, нет и причин покупать Maserati", – сказал министр финансов Джон Пундари.

В 2018 году правительство заплатил за каждый Quattroporte по 500 тысяч кон ($ 142 тысячи), но сейчас автомобили без пробега выставлены на продажу по 400 тысяч кон ($ 114 тысяч). Очевидно, чиновники все еще надеются компенсировать значительную часть убытков.

Интересно, что кроме четырех десятков Maserati, в 2018 году чиновники также приобрели три роскошных седана Bentley Flying Spur, десятки Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero и простых автомобилей от Mazda и Ford – все они загадочным образом исчезли.

Фото: Maserati Quattroporte в Папуа Новой Гвинее / The Guardian, Maserati