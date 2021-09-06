Кроссовер итальянской марки должен провести официальную премьеру лишь в ноябре. И даже после презентации, заказчикам придется ждать машины еще некоторое время. Поэтому появление в продаже запчастей к будущему кроссоверу – настоящая мистика.

Младший “брат” внедорожника Levante готовится к дебюту и сейчас проходят последние дорожные испытания, о чем свидетельствуют замаскированные прототипы, замеченные фотошпионами. Но некоторые его детали уже сейчас можно купить онлайн на польском сайте частных объявлений.

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Премиальный итальянский бренд в Украине не пользуется особой популярностью, но в некоторых странах спрос на автомобили с трезубцем является достаточно высоким. Например, американцы уже в середине года раскупили все суперкары Maserati MC20, выделенные для США.

Фоо: знімок екрану сайту Allegro / Motor1

Портал Motor1 получил анонимное сообщение о том, что на польском сайте объявлений Allegro уже сейчас продаются запчасти к Grecale. Интересно, что это уже не первый подобный случай на этом сайте, так как в прошлом году Allegro продал несколько деталей для BMW M5 CS, которые фактически показали автомобиль за несколько месяцев до его официального дебюта в январе этого года.

Запасных частей для Grecale на сайте насчитывается немало: капот внедорожника, передний бампер (включая решетку радиатора), крылья, передние фары, задние фонари, 21-дюймовые колеса и руль. Интересно, что детали указаны как "подержанные" и OEM (оригинальные конвейерные). Все детали выставлены на продажу одним лицом.

Фото: официальный тизер Maserati Grecale / Maserati