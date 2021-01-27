Суперседан будут выпускать только в течение одного года.

CS – Competition Sport – улучшенный в каждом аспекте BMW M5, он лучше даже BMW M5 Competition.

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BMW M5 CS легче M5 Competition на 100 кило, мощнее на 10 лошадиных сил и имеет лучшую управляемость и является настоящей отрадой для глаз. 627-сильный спортивный седан развивает скорость в 100 километров в час за 2,9 секнды на пути к максимальной скорости в 305 километров в час.

CS предлагает усиленный 4,4-литровый твин-турбо V8, перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами и уменьшенным клиренсом, оптимизированное рулевое управление и большие колеса (275/35 R20 спереди и 285/35 R20 сзади) со спортивной резиной Pirelli P Zero PZ4 F или опционными P Zero Corsa.

Внешне CS предлагает почти каждую деталь из углеродного волокна, что объясняет снижение веса. BMW также пришлось удалить часть звукоизоляции седана ради уменьшения массы. При этом автомобиль предлагает четырехместный салон, а сами кожаные кресла с карбоновыми спинками имеют подогрев и регулировку. Отделка салона предлагает уникальный вид с картой Нордшляйфе на подголовниках и отметками CS в разных уголках.

Рыночный запуск нового BMW M5 CS состоится весной 2021 года. Производитель объявил цену для Германии, где спортивный суперседан будет стоить от 180 400 евро.