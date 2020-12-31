Возможность заказать один из самых мощных и быстрых автомобилей мира – Aspark Owl – открыта для покупателей в Европе и США.

1,72 секунды на ускорение от 0 до 100 км/ч – такую ​​динамику разгона имеет Aspark Owl. И в этом ему нет равных. Поэтому владеть таким автомобилем – удовольствие не для всех.

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Aspark Owl – это электрический гиперкар с силовой установкой в 2012 лошадиных сил. На сегодняшний день он является самым быстрым автомобилем в мире по ускорению. Вчера в родном городе Осака – домашнем для "Аспарка", открылся первый дилерский центр, который также принимает заказы из Европы и Северной Америки.

Японцы соберут 50 экземпляров своего гиперкара, из которых 20 запланировано для Европы и 20 для Азии и Ближнего Востока, а остальные 10 – для Северной Америки.

В октябре Owl установил рекорд в ускорении до сотни, показав время 1,72 на мировой трассе Мизано в Италии. Гиперкар, оснащенный четырьмя электромоторами показал этот результат на дорожных шинах Michelin.

Заявленный пробег электрокара на одном заряде – 400 километров, максимальная скорость – 400 км/ч.

Aspark не является полноценным автопроизводителем, это индустриальная инженерная фирма, для которой гиперкар является побочным проектом. Несмотря на это, желая купить Aspark Owl за пределами Японии могут сделать это только через официальный сайт. Стоимость гиперкара составляет около 3,56 миллиона долларов по сегодняшним курсами обмена.

Фото: Aspark Owl / Aspark