Можливість замовити один із найпотужніших та найшвидших автомобілів світу – Aspark Owl – відкрито для покупців у Європі та США.

1,72 секунди на прискорення від 0 до 100 км/год – таку динаміку розгону має Aspark Owl. І в цьому йому немає рівних. Тому володіти таким авто – задоволення не для всіх.

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Aspark Owl – це електричний гіперкар з силовою установкою на 2012 кінських сил. На сьогоднішній день він є найшвидшим автомобілем у світі за прискоренням. Вчора у рідному місті Осака – домашньому для “Аспарк”, відкрився перший дилерський центр, який також приймає замовлення з Європи та Північної Америки.

Японці зберуть 50 примірників свого гіперкара, з яких 20 заплановано для Європи та 20 для Азії і Близького Сходу, а решта 10 – для Північної Америки.

У жовтні Owl встановив рекорд у прискоренні до сотні, показавши час 1,72 на світовій трасі Мізано в Італії. Гіперкар, оснащений чотирма електромоторами показав цей результат на дорожніх шинах Michelin.

Заявлений пробіг електрокара на одному заряді – 400 кілометрів, максимальна швидкість – 400 км/год.

Aspark не є повноцінним автовиробником, це індустріальна інженерна фірма, для якої гіперкар є побічним проектом. Зважаючи на це, бажаючи купити Aspark Owl за межами Японії можуть зробити це лише через офіційний сайт. Вартість гіперкара становить близько 3,56 мільйона доларів за сьогоднішніми курсами обміну.

Фото: Aspark Owl / Aspark