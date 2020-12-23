Sabre є більш персоналізованою та потужнішою версією Senna.

Усі 15 примірників, запланованих до виробництва, вже розпродані. І всі дістались американцям.

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Sabre створений на основі Senna підрозділом McLaren Special Operations. Кожен зразок автомобіля розроблений у тісній співпраці з його замовником, індивідуалізація проходила за допомогою відеозв'язку з дизайнерами та інженерами, після чого власники брали участь у дорожніх тестах.

Відтепер це найшвидший автомобіль бренду McLaren, оскільки його максимальна швидкість становить 351 км/год. Всупереч чуткам, 4-літровий агрегат гіперкара не отримав електричної підмоги і в рух машину приводить той самий мотор від Senna.

Цей агрегат у McLaren Sabre розвиває 835 к.с. потужності та крутний момент у 800 Нм, що робить новинку найпотужнішим “МакЛареном” серед без електричної надбудови.

Динамічні характеристики гіперкара не озвучені, як і його вартість, хоча можна передбачити, що цінник у кожного з 15 автомобілів семизначний.

Фото: McLaren Sabre 2021 / McLaren