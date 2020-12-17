Підрозділ Lamborghini Squadra Corsa перетворює суперкари на ексклюзивні суперкари і це останнє творіння італійських майстрів, створене на замовлення в єдиному екземплярі.

Lamborghini Squadra Corsa SC20 побудований за точними вказівками неназваного замовника, який брав участь у проекті з самого початку. Це не одна з моделей Lamborghini з відрізаним дахом, а цілком самостійна в плані дизайну машина.

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Незважаючи на те, що він був розроблений як жорсткий автомобіль з відкритим верхом, новий Lamborghini SC20 має доступ на дороги загального користування. Він оснащений атмосферним 6,5-літровим V12 з віддачею у 760 к.с. і 720 Нм. Кузов SC20 з вуглецевого волокна був відшліфований вручну, щоб забезпечити оптимальний потік повітря.

“Через два роки, після SC18 Alston, новий SC20 став для нас інтригуючим викликом. Головними джерелами натхнення були Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster і Concept S, а результат – це драматичне поєднання креативності та гоночної стилістики”, – сказав керівник дизайнерського підрозділу Lamborghini Centro Stile Мітья Боркет.

Його яскраво виражений передній розгалужувач має два плавці, повітрозабірники на капоті натхнені деталями від Huracan GT3 EVO, тоді як борти кузова нагадують боковини Essenza SCV12. Велике антикрило з карбону можна встановити в одне з трьох положень навантаження.

Кузов пофарбоавно у білий Bianco Fu з контрастною лівреєю блакитного відтінку Blu Cepheus. Всередині ж поєднуються поверхні кольорів Nero Cosmus (чорна) та Bianco Leda (біла). Внутрішнє оздоблення також включає карбонове покриття приладової панелі, задньої стінки, дверних панелей, центральної консолі й керма і сидінь, обтягнутих алькантарою і шкірою. З вуглецевого волокна виготовлений і монокок родстера.

Фото: Lamborghini Squadra Corsa SC20 / Lamborghini

“SC20 – це поєднання вишуканої техніки, італійської майстерності, спортивності та вдосконаленого дизайну. Це також приклад застосування нашого двигуна V12 та вуглецевого волокна до радикального автомобіля з відкритим верхом, який безпомилково несе ДНК Lamborghini”, – додав технічний директор Lamborghini, Мауріціо Реджані.

Уся потужність мотора розподіляється між двома осями з колесами на 20 дюймів спереду і 21 дюйм ззаду.