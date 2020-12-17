Подразделение Lamborghini Squadra Corsa превращает суперкары в эксклюзивные суперкары и это последнее творение итальянских мастеров, созданное на заказ в единственном экземпляре.

Lamborghini Squadra Corsa SC20 построен по точным указаниям неназванного заказчика, который участвовал в проекте с самого начала. Это не одна из моделей Lamborghini с отрезанной крышей, а вполне самостоятельная в плане дизайна машина.

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Несмотря на то, что он был разработан как жесткий автомобиль с открытым верхом, новый Lamborghini SC20 имеет доступ на дороги общего пользования. Он оснащен атмосферным 6,5-литровым V12 с отдачей в 760 л.с. и 720 Нм. Кузов SC20 из углеродного волокна был отшлифован вручную, чтобы обеспечить оптимальный поток воздуха.

“Через два года, после SC18 Alston, новый SC20 стал для нас интригующим вызовом. Главными источниками вдохновения были Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S, а результат – это драматическое сочетание креативности и гоночной стилистики”, – сказал руководитель дизайнерского подразделения Lamborghini Centro Stile Митья Боркет.

Его ярко выраженный передний разветвитель имеет два плавника, воздухозаборники на капоте воодушевленные деталями от Huracan GT3 EVO, тогда как борта кузова напоминают боковины Essenza SCV12. Большое антикрыло из карбона можно установить в одно из трех положений нагрузки.

Кузов окрашен в белый Bianco Fu с контрастной ливреей голубого оттенка Blu Cepheus. Внутри же сочетаются поверхности цветов Nero Cosmus (черная) и Bianco Leda (белая). Внутренняя отделка также включает карбоновое покрытие приборной панели, задней стенки, дверных панелей, центральной консоли и руля, а также сидений, обтянутых алькантарой и кожей. Из углеродного волокна изготовлен и монокок родстера.

Фото: Lamborghini Squadra Corsa SC20 / Lamborghini

“SC20 – это сочетание изысканной техники, итальянского мастерства, спортивности и усовершенствованного дизайна. Это также пример применения нашего двигателя V12 и углеродного волокна к радикальному автомобилю с открытым верхом, который безошибочно несет ДНК Lamborghini”, – добавил технический директор Lamborghini Маурицио Реджани.

Вся мощность мотора распределяется между двумя осями с колесами на 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.