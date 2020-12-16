Американці представили серійну версію свого гіперкара з силовою установкою на 1817 к.с.

Hennessey Venom F5 стане спадкоємцем 1244-сильного гіперкара Hennessey Venom GT, котрий свого часу тримав титул найшвидшого автомобіля планети.

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Нова модель створена до 30-річчя виробника і отримала своє ім'я на честь категорії найпотужніших торнадо, в яких швидкість вітру може досягати 512 км/год. Задньопривідне купе побудоване довкола карбонового монокока масою всього 86 кг і оснащується мотором власної розробки.

6,6-літровий бензиновий V8 з подвійним наддувом, що поєднується з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач, генерує 1817 к.с. потужності. При масі 1360 кг, цього достатньо, аби вистрілювати машину з місця до 100 км/год менш, ніж за 3 секунди, а до 200 км/год – менше 5 секунд.

Максимальна швидкість нового гіперкара заявлена ​​311 миль на годину – рівно 500 км/год. Однак досягти її гіперкар здатен лише в спеціальному режимі F5. Для менш екстремальних умов експлуатації передбачено чотири більш комфортних режими роботи силової установки і аеродинаміки: Sport, Track, Drag і Wet.

Фото: Hennessey Venom F5 / Hennessey Performance

Двомісний салон машини рясніє відкритим карбоном і оздоблений шкірою. В розпорядженні водія карбоновий штурвал і 7-дюймова цифрова панель приладів. В оснащення гіперкара також включені мультимедійна система Alpine з 9-дюймовим тачскріном і підтримкою Android Auto і Apple CarPlay.

Hennessey збере лише 24 екземпляри Venom F5, вартість кожного – від 2,1 млн доларів. 12 машин зарезервовано для клієнтів із США, другу половину серії зможуть придбати бажаючі з інших країн світу. Поставки серійних гіперкарів клієнтам почнуться в 2021 році. Також наступного року виробник планує провести заїзди для підтвердження максимальної швидкості машини.