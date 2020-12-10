Це не прототип, а серійна машина! Трактор-безпілотник називається Motivo Monarch і його випускатимуть у США.

Ось тема для роздумів: “Наскільки органічна ферма, якщо дизельний трактор, що працює на ній, опиляє газами та дрібними частинками сажі полуницю чи помідори?”. Фірма Motivo з Каліфорнії точно знає, що органічною ферма буде лише з електричними машинами для роботи в полі, тож розробила “найрозумніший, повністю електричний, автономний” трактор Monarch.

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Електричний трактор є однією з найкорисніших автоновинок цього року. За словами творців, трактор може заощадити середньому фермеру близько 45 доларів на день лише на пальному. А його здатність працювати в автономному режимі дозволить фермерам економити ще й час та сили.

Компактний Monarch має силову установку з віддачею у 40 кінських сил безперервно, і до 70 кінських сил – короткостроково. Показник крутного моменту не повідомляється, хоча розробники стверджують, що у “Монарх” він вдвічі більший, ніж у звичайних тракторів такого ж класу.

Він здатний направляти повну потужність на знаряддя – косарки або плуги. У відеоролику також говориться, що Monarch може виступати у ролі генератора для забезпечення живлення силовим інструментам.

Monarch здатен працювати на повному заряді батарей до 10 годин, а заряджати його потрібно лише чотири-п’ять годин. Вантажопідйомність машин становить 1 тонну.

Він здатний здійснювати операції без водія, розпізнаючи людей та худобу, які опиняються на шляху. Він також реагує на жести від операторів, що стоять перед ним, коли рухається на низькій швидкості і здатен повернути вбік чи зупинитись за вказівками.

Нарешті, Monarch заявляє що електричний трактор має 20-річний ресурс і впродовж цього часу йому не знадобиться заміна ключових агрегатів та вузлів.

Базова ціна трактора Monarch становить 50 000 доларів США, виробництво стартує найближчим часом на заводі у місті Лівермор, штат Каліфорнія.