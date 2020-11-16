Відомі характеристики і ціни, але отримати новинку можна буде не раніше весни 2022 року.

Нові E-Transit зовні майже не відрізняються від бензинових та дизельних версій, однак помітно кращі в технічному плані, за єдиним винятком: вони будуть лише задньопривідними.

Електричні E-Transit, як і звичайні, пропонуватимуться у різних кузовних виконаннях: пікап-платформа, бортова вантажівка, фургон з одним рядом сидінь чи двома, з подовженою та короткою базою, звичайним чи високим дахом для фургона. Загалом буде 25 варіантів.

Вантажівки і фургони E-Transit мають оригінальну чорно-синю заглушку, яка імітує радіаторну решітку, а під логотипом “блакитного овалу” розташований порт зарядного пристрою.

Фото: Ford E-Transit 2022 / Ford

Технічних відмінностей більше: усі E-Transit оснащуються 269-сильним електромотором з крутним моментом у 430 Нм, який транслюється на задню вісь. Тягова батарея ємністю 67 кіловат-годин розміщена під підлогою. Задня підвіска у електрокара оригінальної конструкції – незалежна.

Вантажопідйомність, залежно від типу кузову та колісної бази, варіюється в діапазоні від 1616 до 1967 кілограмів. Середній показник пробігу на одному заряді для Ford E-Transit становить 350 кілометрів за стандартом WLTP. У циклі EPA цей показник становить 203 кілометри.

Ford E-Transit значно краще оснащений електронікою, ніж його аналоги з ДВЗ. Так, адаптивний круїз-контроль, системи автогальмування, розпізнавання дорожніх знаків і моніторингу сліпих зон включені у базову комплектацію електрокара. Крім того, комерційна модель отримала мультимедіасистему з 12-дюймовим тачскріном, поліпшеним голосовим помічником і функцією оновлення через Wi-Fi. Традиційний селектор трансмісії замінили “шайбою” вибору їздових режимів, а стоянкове гальмо тепер електричне, задіюється кнопкою.

Електричний Transit можна використовувати, як джерело живлення для електрообладнання – в кузові є розетка на 220 вольт потужністю 2,3 кіловата. На акумуляторну батарею Ford надає гарантію 160 тисяч кілометрів або вісім років, а обслуговувати E-Transit потрібно раз на рік, незалежно від пробігу. Виробник заявляє про 40-відсоткову економію на обслуговуванні та споживчих витратах електричної версії, порівняно з аналогічними машинами з ДВЗ.

Ford обіцяє стартовий цінник на електричний Transit не вище 45 тисяч доларів. Замовники зможуть отримати свої Ford E-Transit у першому кварталі 2022 року.