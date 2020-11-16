Известны характеристики и цены, но получить новинку можно будет не раньше весны 2022 года.

Новые E-Transit внешне почти не отличаются от бензиновых и дизельных версий, однако заметно лучше в техническом плане, за единственным исключением: они будут только заднеприводными.

Электрические E-Transit, как и обычные, будут предлагаться в различных кузовных исполнениях: пикап-платформа, бортовой грузовик, фургон с одним рядом сидений или двумя, с удлиненной и короткой базой, обычной или высокой крышей для фургона. Всего будет 25 вариантов.

Грузовики и фургоны E-Transit имеют оригинальную черно-синюю заглушку, которая имитирует радиаторную решетку, а под логотипом “голубого овала” расположен порт зарядного устройства.

Фото: Ford E-Transit 2022 / Ford

Технических отличий больше: все E-Transit оснащаются 269-сильным электромотором с крутящим моментом в 430 Нм, который транслируется на заднюю ось. Тяговая батарея емкостью 67 киловатт-часов размещена под полом. Задняя подвеска у электрокара оригинальной конструкции – независимая.

Грузоподъемность, в зависимости от типа кузова и колесной базы, варьируется в диапазоне от 1616 до 1967 килограммов. Средний показатель пробега на одном заряде для Ford E-Transit составляет 350 километров по стандарту WLTP. В цикле EPA этот показатель составляет 203 километра.

Ford E-Transit значительно лучше оснащен электроникой, чем его аналоги с ДВС. Так, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон включены в базовую комплектацию электрокара. Кроме того, коммерческая модель получила мультимедиасистему с 12-дюймовым тачскрином, улучшенным голосовым помощником и функцией обновления через Wi-Fi. Традиционный селектор трансмиссии заменили “шайбой” выбора ездовых режимов, а стояночный тормоз теперь электрический, задействуется кнопкой.

Электрический Transit можно использовать, как источник питания для электрооборудования – в кузове есть розетка на 220 вольт мощностью 2,3 киловатта. На аккумуляторную батарею Ford предоставляет гарантию в 160 тысяч километров или восемь лет, а обслуживать E-Transit нужно раз в год, независимо от пробега. Производитель заявляет о 40-процентной экономии на обслуживании и потребительских расходах электрической версии, по сравнению с аналогичными машинами с ДВС.

Ford обещает стартовый ценник на электрический Transit не выше 45 тысяч долларов. Заказчики смогут получить свои Ford E-Transit в первом квартале 2022 года.