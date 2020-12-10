Это не прототип. а серийная машина! Трактор-беспилотник называется Motivo Monarch и оценивается в 50 тысяч долларов.

Вот тема для размышлений: "насколько органична ферма, если дизельный трактор, работающий на ней, опылит газами и мелкими частицами сажи клубнику или помидоры?”. Фирма Motivo из Калифорнии точно знает, что органической ферма будет только с электрическими машинами для работы в поле, поэтому разработала “умный, полностью электрический, автономный” трактор Monarch.

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Электрический трактор является одной из самых полезных автоновинок этого года. По словам создателей, трактор может сэкономить среднему фермеру около 45 долларов в день только на топливе. А его способность работать в автономном режиме позволит фермерам экономить еще и время и силы.

Компактный Monarch имеет силовую установку с отдачей в 40 лошадиных сил непрерывно, и до 70 лошадиных сил – краткосрочно. Показатель крутящего момента не сообщается, хотя разработчики утверждают, что у “Монарх” он вдвое больше, чем у обычных тракторов такого же класса.

Он способен направлять полную мощность на орудия – косилки или плуги. В видеоролике также говорится, что Monarch может выступать в роли генератора для обеспечения питания силовым инструментам.

Monarch способен работать на полном заряде батарей до 10 часов, а заряжать его нужно всего четыре-пять часов. Грузоподъемность машин составляет 1 тонну.

Он способен совершать операции без водителя, распознавая людей и скот, которые оказываются на пути. Он также реагирует на жесты от операторов, стоящих перед ним, когда движется на низкой скорости и способен повернуть в сторону или остановиться по указанию.

Наконец, Monarch заявляет что электрический трактор имеет 20-летний ресурс, и в течение этого времени ему не понадобится замена ключевых агрегатов и узлов.

Базовая цена трактора Monarch составляет 50 000 долларов США, производство стартует в ближайшее время на заводе в городе Ливермор, штат Калифорния.

Monarch способен работать на полном заряде батарей до 10 часов, а заряжать его нужно всего четыре-пять часов. Грузоподъемность машин составляет 1 тонну.