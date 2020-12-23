Sabre - более персонализированная и мощная версия Senna.

Все 15 экземпляров, запланированных к производству, уже распроданы. И все достались американцам.

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Sabre создан на основе Senna подразделением McLaren Special Operations. Каждый образец автомобиля разработан в тесном сотрудничестве с заказчиком, индивидуализация проходила с помощью видеосвязи с дизайнерами и инженерами, после чего владельцы принимали участие в дорожных тестах.

Отныне это самый быстрый автомобиль бренда McLaren, поскольку его максимальная скорость составляет 351 км / ч. Вопреки слухам, 4-литровый агрегат гиперкара не получил электрического подспорья, и в движение машину приводит тот самый мотор от Senna.

Этот агрегат в McLaren Sabre развивает 835 л. с. мощности и крутящий момент в 800 Нм, что делает новинку самым мощным "МакЛареном" среди без электрической надстройки.

Динамические характеристики гиперкара не озвучены, как и его стоимость, хотя можно предсказать, что ценник у каждого из 15 автомобилей семизначный.

Фото: McLaren Sabre 2021 / McLaren