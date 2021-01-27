Суперседан випускатимуть лише протягом одного року.

CS – Competition Sport – це покращений у кожному аспекті BMW M5, він кращий навіть за BMW M5 Competition.

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BMW M5 CS легший за M5 Competition на 100 кіло, потужніший на 10 кінських сил і має кращу керованість та є справжньою втіхою для очей. 627-сильний спортивний седан розвиває швидкість у 100 кілометрів на годину за 2,9 секнди на шляху до максимальної швидкості у 305 кілометрів на годину.

CS пропонує посилений 4,4-літровий твін-турбо V8, переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами і зменшеним кліренсом, оптимізоване рульове управління та великі колеса (275/35 R20 спереду та 285/35 R20 ззаду) зі спортивною гумою Pirelli P Zero PZ4 F або опційною P Zero Corsa.

BMW M5 CS / BMW

Зовні CS пропонує майже кожну деталь з вуглецевого волокна, що пояснює зниження ваги. BMW також довелось видалити частину звукоізоляції седана, заради зменшення маси. При цьому автомобіль пропонує чотиримісний салон, а самі шкіряні крісла з карбоновими спинками мають підігрів та регулювання. Оздоблення салону пропонує унікальний вигляд, з мапою Нордшляйфе на підголівниках і позначками CS у різних куточках.

Ринковий запуск нового BMW M5 CS відбудеться навесні 2021 року. Виробник оголосив ціну для Німеччини, де спортивний суперседан коштуватиме від 180 400 євро.