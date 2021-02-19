Люксовый кроссовер дебютирует до конца этого года.

Компания Maserati опубликовала официально "шпионские" снимки кроссовера Grecale, который займет место в линейке бренда ниже Levante, как по габаритам, так и по цене.

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Второй кроссовер итальянского бренда полностью раскроется до конца года, однако уже сейчас известны некоторые подробности о его технике. Кроссовер построен на заднеприводной платформе Giorgio от Alfa Romeo Stelvio и Giulia.

Что будет под капотом Grecale – пока тайна. Новинка может позаимствовать битурбо мотор 2.9 V6 от Stelvio Quadrifoglio или предложит что-то новое. Одно известно точно: новый шестицилиндровый мотор Nettuno останется прерогативой MC20 и Grecale не достанется.

Также уже сейчас известно, что у кроссовера будет версия с полностью электрической силовой установкой, но она должна расширить линейку в 2022 году. Собирать Grecale будут на заводе в итальянском Кассино, где выпускают Stelvio и Giulia.

Фото: тизеры Maserati Grecale / Maserati