Мощный V6 получил собственное название – Nettuno, то есть "Нептун".

Компания из Модены представила мотор, который заменит двигатели Ferrari в автомобилях Maserati – шестицилиндровый V-образный турбо-агрегат объемом 3 литра имеет отдачу в 630 сил и 730 нм.

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Maserati Nettuno имеет лучшую производительность, чем 3,8-литровый V8 от Ferrari, что стало предметом особой гордости инженеров фирмы с трезубцем. Двигатель снабдили системой смазки с сухим картером, комбинированным впрыском и схеме зажигания, позаимствованной у болидов F1.

Каждый цилиндр снабжен двумя свечами, и одна из них работает в системе "предварительного сгорания" - зажигает топливную смесь в предкамере. Такая схема обеспечивает полнее и эффективнее сгорание горючего.

Агрегат оказался еще и относительно легким – масса составляет менее 220 кило, благодаря широкому применению алюминия в его конструкции.

Фото: трехлитровый V6 Maserati Nettuno / Maserati

Первой серийной моделью с Nettuno станет давно обещанный суперкар Maserati MC20, его дебют назначен на сентябрь этого года. Позже этот же мотор осядет под капотом каждой модели марки. Отмечается, что максимальную отдачу в 630 к.с. двигатель обеспечит лишь суперкару, а для остальных моделей его мощность будет дефорсована до 550 к.с.

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