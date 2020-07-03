Потужний V6 отримав власну назву – Nettuno, тобто "Нептун".

Компанія з Модени представила мотор, котрий замінить двигуни Ferrari в автомобілях Maserati – шестициліндровий V-подібний турбо-агрегат об’ємом 3 літри має віддачу у 630 сил і 730 номів.

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Maserati Nettuno має кращу продуктивність, ніж 3,8-літровийо V8 від Ferrari, що стало предметом особливої гордості інженерів фірми з тризубом. Двигун забезпечили системою змащування з сухим картером, комбінованим уприскуванням і схемою запалювання, запозиченою у болідів F1.

Кожен циліндр забезпечений двома свічками, і одна з них працює в системі “попереднього згоряння” – запалює паливну суміш у передкамері. Така схема забезпечує повніше та ефективніше згорання пального.

Агрегат виявися ще й відносно легким – маса становить менше 220 кіло, завдяки широкому застосуванню алюмінію в його конструкції.

Фото: трилітровий V6 Maserati Nettuno / Maserati

Першою серійною моделлю з Nettuno стане давно обіцяний суперкар Maserati MC20, його дебют призначено на вересень цього року. Пізніше цей же мотор осяде під капотом кожної моделі марки. Зазначається, що максимальну віддачу у 630 к.с. двигун забезпечить лише суперкару, а для решти моделей його потужність буде дефорсована до 550 к.с.

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