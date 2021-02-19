Люксовий кросовер дебютує до кінця цього року.

Компанія Maserati оприлюднила офіційно “шпигунські” знімки кросовера Grecale, який займе місце в лінійці бренду нижче Levante, як за габаритами, так і за ціною.

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Другий кросовер італійського бренду повністю розкриється до кінця року, однак вже зараз відомі деякі подробиці про його техніку. Кросовер збудований на задньопривідній платформі Giorgio від Alfa Romeo Stelvio та Giulia.

Що буде під капотом Grecale – поки таємниця. Новинка може запозичити бітурбо мотор 2.9 V6 від Stelvio Quadrifoglio або ж запропонує щось нове. Одне відомо точно: новий шестициліндровий мотор Nettuno залишиться прерогативою MC20 і Grecale не дістанеться.

Також вже зараз відомо, що у кросовера буде версія з повністю електричною силовою установкою, але вона повинна розширити лінійку у 2022 році. Збирати Grecale будуть на заводі в італійському Кассіно, де випускають Stelvio і Giulia.

Фото: тізери Maserati Grecale / Maserati