Новый абсолютный бестселлер по результатам лишь одного месяца, но и этого достичь удавалось очень немногим.

На протяжении многих лет Volkswagen Golf удерживал статус бестселлера в Европе. В июле этого года дерзкий хэтчбек Dacia Sandero смог отобрать корону у Golf. Вопрос в том, сможет ли Sandero ее удержать.

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Это не первый случай, когда Dacia Sandero обогнала VW Golf по продажам. Когда Sandero дебютировал в 2008 году, он занял ведущее место в продажах, но не смог удержать эту позицию долго.

Украинцы сегодня отдают предпочтение универсалам и кроссоверам, а в Европе все еще доминируют хэтчбеки – 4 из 5 бестселлеров рынка имеют этот тип кузова.

Фото: Dacia Sandero и Sandero Stepway / Dacia

В целом продажи новых автомобилей в Европе упали на 24% в июле после четырех месяцев роста до того. Это изменение демонстрирует уменьшение интереса и возможности приобрести новое авто. Такая среда позволила более бюджетной Dacia Sandero выйти вперед, как более доступному новому автомобилю для клиентов с пониженным уровнем дохода.

Dacia Sandero обогнала Golf всего на 1 000 единиц, поэтому борьба продолжается. Кроме того, Volkswagen занимает 3 из 5 позиций в списке самых популярных моделей в Европе, что делает его чрезвычайно сильным соперником. Toyota Yaris смогла занять номер 3 в списке самых продаваемых автомобилей, сразу за Golf.