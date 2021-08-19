Раньше в Украине любили седаны, но сейчас ситуация изменилась, и самыми популярными стали кроссоверы и универсалы.

Эксперты Института исследований авторынка подготовили статистику типов кузовов легковых авто в июле 2021 года. Как оказалось, на внутреннем рынке больше всего покупают седаны, а из-за рубежа массово ввозят бывшие в употреблении универсалы. При покупке нового авто большинство предпочитают кроссоверы.

Читайте также: Сколько украинцы потратили на покупку авто в 2021 году: статистика

Следует помнить, что эксперты Института исследований авторынка оперировали официальной статистикой от МВД, в которой не указана разница между кроссоверами и универсалами.

Внутренние перепродажи

В Украине в течение июля чаще всего перепродавали подержанные седаны. Таких среди внутренних перепродаж было 38% (31 тыс. шт.). На втором месте – универсалы с 34% (28 тыс. шт.). Третье место заняли авто в кузове типа хэтчбек – их в июле было 20% (17 тыс. шт.) от общего количества перепроданных авто с пробегом.

Самые популярные типы кузовов – это жилой фургон (1 проданное авто), лимузин (6 авто) и фаэтон (30 авто).

Импорт подержанных авто

Из-за границы в июле больше всего привозили универсалы с пробегом. Их было абсолютное большинство: 60% (37 тыс. шт.). На второй строчке оказался классический седан с долей в 22% (13 тыс. шт.), а на третьем – хэтчбек (16% и 9 тыс. шт.).

Меньше всего из-за границы ввозили лимузины (1 авто), жилые фургоны (2 авто), и фаэтоны (2 авто).

Продажи новых авто

Украинцы, которые приобрели новый автомобиль в июле, в большинстве отдавали предпочтение универсалам. Таких авто среди общего количества оказалось аж 63% (6,5 тыс. шт.). Хэтчбек выбрали 18% покупателей (1,9 тыс. шт.), а седан оказался аж на третьем месте рейтинга с 13% (1,4 тыс. шт.).

Меньше всего новыми покупали кабриолеты (4 шт.), пикапы (6 шт.) и купе (18 шт.).