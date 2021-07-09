Несмотря на последствия карантинных ограничений (а возможно именно благодаря их завершению), с начала 2021-го украинские клиенты потратили на покупку подержанных и новых авто за рубежом $ 2 млрд 133 млн - намного больше, чем за аналогичный период 2020 года.

С начала 2021 года украинский рынок новых и подержанных автомобилей растет. Пиковое в пределах первого полугодия значение было достигнуто в апреле, когда, по данным Института исследований авторынка, на “вторичке” продали 121 771 автомобиль, из которых 40 514 были пригнаны из-за границы.

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Объем реализации новых авто в апреле предсказуемо оказался гораздо скромнее – 10 363 единицы, подавляющее количество которых (9 572 шт.) было ввезено из-за границы. Итоги июня оказались несколько скромнее: 103 421 автомобиль с пробегом (среди них 37 050 импортных) и 9600 новых (импорт – 8 530 авто), хотя такое снижение активности в принципе можно объяснить началом долгожданного периода летних отпусков.

Как бы то ни было, за первое полугодие 2021-го в страну было ввезено почти 250 тысяч автомобилей: 202 185 бывших в употреблении и 46 087 новых, а объем валюты, потраченной на эти приобретения, перевалил за $ 2 миллиарда (речь идет лишь о средствах, потраченных на авто за рубежом без учета таможенной очистки и других сборов уже в Украине). Кому же они достались?

Топ-12 стран, из которых импортировать новые и подержанные авто в 1 полугодии 2021 года по сравнению с 1 полугодием 2020-го:

США: $ 443,8 млн (+129 млн); Япония: $ 358 млн (+77 млн); Германия: $ 298 млн (+55 млн); Венгрия: $ 127 млн (+110,5 млн); Польша: $ 121,5 млн (+62 млн); Великобритания: $ 90 млн (+51,6 млн); Мексика: $ 85 млн (+35,5 млн); Словакия: $ 84 млн (+16 млн); Республика Корея: $ 80,7 млн (+24,6 млн); Румыния: $ 69,7 млн (+9,3 млн); Чехия: $ 57,4 млн (+13 млн); Канада: $ 33,3 млн (+7,2 млн).

Троица лидеров, как и следовало ожидать, не изменилась: расходы на покупку автомобилей в США, Японии и Германии выросли пропорционально. Впечатляющий рывок совершила Венгрия: с начала 2021 года украинские покупатели авто потратили там в восемь раз больше валюты, чем в первом полугодии 2020-го, подняв “родину” новых Suzuki и источник многочисленных подержанных авто в этом рейтинге с 17 строчки на четвертую. При этом импорт из Словакии и Румынии вырос, можно сказать, несущественно.

В целом расходы украинских импортеров (как “официалов”, так и частных лиц) на покупку автомобилей за рубежом увеличились почти на 46% – с $ 1 миллиарда 464 миллиона за 6 месяцев 2020 года до $ 2 млрд 133 млн в первом полугодии 2021-го. Это означает, что на покупку новых и подержанных авто наши земляки тратили за рубежом в среднем около 12 миллионов долларов в день.