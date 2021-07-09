Попри наслідки карантинних обмежень (а можливо саме завдяки їхньому завершенню), від початку 2021-го українські клієнти витратили на покупку уживаних і нових авто за кордоном $ 2 млрд 133 млн - набагато більше, ніж за порівняний період 2020 го.

Від початку 2021 року український ринок нових і вживаних автомобілів зростає. Пікове у межах першого півріччя значення було досягнуто у квітні, коли, за даними Інституту досліджень авторинку, на “вторинці” продали 121 771 автомобіль, з яких 40 514 були пригнані з-за кордону.

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Обсяг реалізації нових авто у квітні передбачувано виявився набагато скромнішим - 10 363 одиниці, переважну кількість яких (9 572 шт.) було ввезено з-за кордону. Підсумки червня виявилися дещо скромнішими: 103 421 автомобіль з пробігом (серед них 37 050 імпортних) і 9600 нових (імпорт - 8 530 авто), хоча таке зниження активності в принципі можна пояснити початком довгоочікуваного періоду літніх відпусток.

Хай там як, за перше півріччя 2021-го в країну було ввезено майже 250 тисяч автомобілів: 202 185 вживаних і 46 087 нових, а обсяг валюти, витраченої на ці придбання, перевалив за $ 2 мільярди (йдеться лише про кошти, витрачені на авто за кордоном без урахування митного очищення та інших зборів вже в Україні). Кому ж вони дісталися?

Топ-12 країн, з яких імпортувати нові та вживані авто у 1 півріччі 2021 року в порівнянні з 1 півріччям 2020-го:

США: $ 443,8 млн (+129 млн); Японія: $ 358 млн (+77 млн); Німеччина: $ 298 млн (+55 млн); Угорщина: $ 127 млн (+110,5 млн); Польща: $ 121,5 млн (+62 млн); Великобританія: $ 90 млн (+51,6 млн); Мексика: $ 85 млн (+35,5 млн); Словаччина: $ 84 млн (+16 млн); Республіка Корея: $ 80,7 млн (+24,6 млн); Румунія: $ 69,7 млн (+9,3 млн); Чехія: $ 57,4 млн (+13 млн); Канада: $ 33,3 млн (+7,2 млн).

Трійця лідерів, як і варто було очікувати, не змінилася: витрати на покупку автомобілів у США, Японії та Німеччині зросли пропорційно. Вражаючий ривок зробила Угорщина: від початку 2021 року українські покупці авто витратили там увосьмеро більше валюти, ніж у першому півріччі 2020-го, піднявши “батьківщину” нових Suzuki та джерело численних вживаних авто в цьому рейтингу з 17 рядка на четвертий. При цьому імпорт зі Словаччини та Румунії зріс, можна сказати, несуттєво.

В цілому витрати українських імпортерів (як “офіціалів”, так і приватних осіб) на покупку автомобілів за кордоном збільшилися майже на 46% - з $ 1 мільярда 464 мільйонів за 6 місяців 2020 року до $ 2 млрд 133 млн у першому півріччі 2021-го. Це означає, що на покупку нових і вживаних авто наші земляки витрачали за кордоном в середньому близько 12 мільйонів доларів на день.