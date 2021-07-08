За июнь на украинские номера перешли почти 36 тысяч подержанных авто. Это почти 80% первичного рынка легковых авто.

В июне 2021 года на украинские номера перешли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает Укравтопром. Новых легковых авто за этот же месяц было зарегистрировано в количестве 8,8 тыс. шт.

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По сравнению с прошлым годом июньские регистрации бывших в эксплуатации авто выросли на 23 процента. Как следствие, растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.

Самой популярной маркой среди подержанных авто стала немецкая Volkswagen. За месяц украинцы зарегистрировали 6 083 бывших в употреблении Фольксвагенов. Второй результат у Ford, владельцами не новых автомобилей этой марки стали 3 480 украинских автомобилистов. На третьем месте Renault – 3 002 растаможенных и зарегистрированных машины.

Всего по итогам первого полугодия 2021 года на украинские номера перешли 195,5 тыс. ввезенных из других стран бывших в использовании легковых авто, что на 40% больше, чем в прошлом году.