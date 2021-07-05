В Украине продолжается вторая активная фаза льготного растаможивания "евроблях". Во сколько на самом деле обходится льготная растаможка и какие марки и модели стоят в очереди на украинскую регистрацию в первых рядах.

По словам экспертов, стоимость легализации "евробляхи" примерно равна стоимости самого нерастаможенного автомобиля. То есть в большинстве случаев за получение украинских документов на авто приходится заплатить около $2000.

Читайте также: Калькулятор растаможки "евроблях": как легализовать авто на еврономерах

Сколько стоит растаможка

Лидирует в списке Volkswagen Passat В5 2000 года, который по праву считается “классической евробляхой". Каждый пятый автомобиль на еврономерах из всех растаможенных в Украине – именно эта модель с польской регистрацией, работающая на дизеле и объемом двигателя 1.9. Процедура легализации такого автомобиля обойдется в 54 347 грн.

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 15 603 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС 5 386 грн.

Дополнительно придется заплатить 16 645 грн за следующие услуги:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200 грн;

услуги брокера: 6 875 грн.

Второе место по популярности среди украинцев разделили Audi A6 и Volkswagen Golf 4. Эти машины завоевали расположение к себе благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

AUDI ввозили в основном 2000 года, с дизельным двигателем объемом 2.5. Общая сумма на растаможку такого автомобиля составит 55 305 грн.

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС 5 523 грн.

Еще в 16 645 грн обойдутся следующие услуги:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200;

услуги брокера: 6 875 грн.

Чуть меньше спрос на растаможку BMW 5 2000 года с бензиновым двигателем объемом 2.0, хотя все так же стабильный: минимум по три машины в день данной модели проходят через украинскую таможню. Бюджет легализации такого авто составит 51 472 грн.

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 0 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС 4 975 грн.

И дополнительно 16 645 грн пойдут на следующие платежи:

снятие с учета (LT Литва): 6 570 грн;

восстановление сертификата: 3 200;

услуги брокера: 6 875 грн.

Замыкают пятерку лидеров Opel Zafira и Opel Vectra 2000 года с дизельными двигателями 2.0. Сумма всей растаможки на обе модели идентична – 55 305 грн.

ставка за возраст: 4 927 грн;

ставка за объем двигателя: 16 425 грн;

ставка за тип топлива: 3 285 грн;

добровольный взнос: 8 500 грн;

НДС 5523 грн.

Дополнительные 16 645 грн пойдут на: