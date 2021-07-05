В Україні триває друга активна фаза пільгового розмитнення "євроблях". У скільки насправді обходиться пільгове розмитнення і які марки та моделі стоять у черзі на українську реєстрацію в перших рядах.

За словами експертів, вартість легалізації “євробляхи” приблизно дорівнює вартості самого нерозмитненого автомобіля. Тобто у більшості випадків за отримання українських документів на авто доводиться заплатити близько $2000.

Скільки коштує розмитнення

Лідирує в списку Volkswagen Passat В5 2000 року, який по праву вважається "класичною євробляхою”. Кожен п'ятий авто на єврономерах з усіх розмитнених в Україні - саме ця модель з польською реєстрацією, що працює на дизелі і обсягом двигуна 1.9. Процедура легалізації такого автомобіля обійдеться в 54 347 грн.

ставка за вік: 4 927 грн;

ставка за об'єм двигуна: 15 603 грн;

ставка за тип палива: 3 285 грн;

добровільний внесок: 8 500 грн;

ПДВ: 5 386 грн.

Додатково доведеться заплатити 16 645 грн за такі послуги:

зняття з обліку (LT Литва): 6 570 грн;

відновлення сертифіката: 3 200;

послуги брокера: 6 875 грн.

Друге місце за популярністю серед українців розділили Audi A6 і Volkswagen Golf 4. Ці машини завоювали до себе прихильність завдяки оптимальному співвідношенню ціни і якості.

AUDI ввозили в основному 2000 року, з дизельним двигуном об'ємом 2.5. Загальна сума на розмитнення такого автомобіля складе 55 305 грн.

ставка за вік: 4 927 грн;

ставка об'єм двигуна: 16, 425 грн;

ставка за тип палива: 3 285 грн;

добровільний внесок: 8 500 грн;

ПДВ: 5 523 грн.

Ще в 16 645 грн обійдуться наступні послуги:

зняття з обліку (LT Литва): 6 570 грн;

відновлення сертифіката: 3 200;

послуги брокера: 6 875 грн.

Трохи менше попит на розмитнення BMW 5 2000 року з бензиновим двигуном об'ємом 2.0, хоча все так же стабільний: мінімум по три машини в день даної моделі проходять через українську митницю. Бюджет легалізації такого авто складе 51 472 грн.

ставка за вік: 4 927 грн;

ставка за обсяг двигуна: 16, 425 грн;

ставка за тип палива: 0 грн;

добровільний внесок: 8 500 грн;

ПДВ: 4 975 грн.

І додатково 16 645 грн підуть на наступні платежі:

зняття з обліку (LT Литва): 6 570 грн;

відновлення сертифіката: 3 200;

послуги брокера: 6 875 грн.

Замикають п'ятірку лідерів Opel Zafira і Opel Vectra 2000 року зі дизельними двигунами 2.0. Сума всього розмитнення на обидві моделі ідентична - 55 305 грн.

ставка за вік: 4 927 грн;

ставка за обсяг двигуна: 16, 425 грн;

ставка за тип палива: 3 285 грн;

добровільний внесок: 8 500 грн;

ПДВ: 5523 грн.

Додаткові 16 645 грн підуть на: