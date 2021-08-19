Раніше в Україні полюбляли седани, але зараз ситуація змінилась і найпопулярнішими стали кроссовери та універсали.

Експерти Інституту досліджень авторинку підготували статистику типів кузовів легкових авто у липні 2021 року. Як виявилося, на внутрішньому ринку найбільше купують седани, а з-за кордону масово ввозять вживані універсали. Під час купівлі нового авто більшість надає перевагу кросоверам.

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Слід пам’ятати, що Експерти Інституту досліджень авторинку оперували офіційною статистикою від МВС, у якій не вказана різниця між кросоверами та універсалами.

Внутрішні перепродажі

В Україні протягом липня найчастіше перепродавали вживані седани. Таких серед внутрішніх перепродажів було 38% (31 тис. шт.). На другому місці — універсали із 34% (28 тис. шт.). Третє місце зайняли авто в кузові типу хетчбек — їх у липні було 20% (17 тис. шт.) від загальної кількості перепроданих авто з пробігом.

Найменш популярні типи кузовів — це житловий фургон (1 продане авто), лімузин (6 авто) та фаетон (30 авто).

Імпорт вживаних авто

З-за кордону у липні найбільше привозили універсали з пробігом. Їх була абсолютна більшість: 60% (37 тис. шт.). На другій сходинці опинився класичний седан із часткою у 22% (13 тис. шт.), а на третьому — хетчбек (16%, та 9 тис. шт.).

Найменше з-за кордону ввозили лімузини (1 авто), житлові фургони (2 авто), та фаетони (2 авто).

Продажі нових авто

Українці, що придбали новий автомобіль у липні, у більшості надавали перевагу універсалам. Таких авто серед загальної кількості виявилося аж 63% (6,5 тис. шт.). Хетчбек обрали 18% покупців (1,9 тис. шт.), а седан опинився аж на третьому місці рейтингу із 13% (1,4 тис. шт.).

Найменше новими купували кабріолети (4 шт.), пікапи (6 шт.) та купе (18 шт.).