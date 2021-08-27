Шведскому автомобильному бренду это даст шанс на еще одно возвращение в игру, а китайскому техно-гиганту – возможность впервые зайти в этот бизнес. К тому же сразу с доступом к европейским рынкам.

NEVS – National Electric Vehicle Sweden – компания, которая сейчас владеет активами обанкротившегося в 2012 году Saab, вскоре может сменить владельца, которым сейчас является китайский инвестиционный холдинг Evergrande Group. Несколько местных источников сообщают, что Evergrande ведет переговоры с Xiaomi и государственными инвестиционными фирмами о продаже 65 процентов Saab.

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NEVS принадлежит большинство активов Saab, включая автомобильный завод в Швеции. Однако NEVS не обладала грифоном на логотипе Saab, поэтому компания представила свою первую (и последнюю) модель 9-3 Aero с круглым черным значком, на котором название Saab написано белым цветом.

Китайская компания Evergrande Group планировала перезапустить бренд Saab как производителя электромобилей, но эти планы не осуществились. К сожалению, решение также предусматривало отказ от названия Saab. Такое решение было принято шесть лет назад и нет шансов увидеть еще одну новую модель от Saab, даже с ее новыми потенциальными владельцами.

Как отмечает Reuters, консорциум Xiaomi рассматривается как потенциальный покупатель NEVS, что означало бы, что китайская компания также станет владельцем 65 процентов активов Saab. Сложная ситуация, которая может возникнуть вследствие этого, не будет способствовать возобновлению запуска Saab.

Хуже всего для Saab и его поклонников, что бренд со временем забудется, и возродить его будет нелегкой задачей. Продажа частей компании, которая сейчас владеет большинством активов Saab – это еще один слой бетона, добавленный к мавзолею шведского автопроизводителя.

Стоит отметить, что Evergrande Group, владелец NEVS, имеет пакеты акций в нескольких компаниях, включая Faraday Future и Hengchi. Последний бренд также может быть предметом переговоров между Evergrande и Xiaomi.