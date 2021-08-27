Шведському автомобільному бренду це дасть шанс на ще одне повернення у гру, а китайському техно-гіганту – можливість вперше зайти у цей бізнес. До того ж одразу з доступом до європейських ринків.

NEVS – National Electric Vehicle Sweden – компанія, яка зараз володіє активами збанкрутілого у 2012 році Saab, незабаром може змінити власника, яким наразі є китайський інвестиційний холдинг Evergrande Group. Кілька місцевих джерел повідомляють, що Evergrande веде перемовини з Xiaomi та державними інвестиційними фірмами, щодо продажу 65 відсотків Saab.

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NEVS належить більшість активів Saab, включаючи автомобільний завод у Швеції. Однак NEVS не володіла грифоном на логотипі Saab, тому компанія представила свою першу (та останню) модель 9-3 Aero з круглим чорним значком, на якому назва Saab написана білим кольором.

Китайська компанія Evergrande Group планувала перезапустити бренд Saab як виробника електромобілів, але ці плани не здійснилися. На жаль, рішення також передбачало відмову від назви Saab. Таке рішення було прийнято шість років тому і немає шансів побачити ще одну нову модель від Saab, навіть з її новими потенційними власниками.

Як зазначає Reuters, консорціум Xiaomi розглядається як потенційний покупець NEVS, що означало б, що китайська компанія також стане власником 65 відсотків активів Saab. Складна ситуація, яка може виникнути внаслідок цього, не сприятиме поновленню запуску Saab.

Найгірше для Saab та його шанувальників те, що бренд з часом забудеться, і відродити його буде нелегким завданням. Продаж частин компанії, яка наразі володіє більшістю активів Saab, – це ще один шар бетону, доданий до мавзолею шведського автовиробника.

Варто зазначити, що Evergrande Group, власник NEVS, має пакети акцій у кількох компаніях, включаючи Faraday Future та Hengchi. Останній бренд також може бути предметом перемовин між Evergrande та Xiaomi.