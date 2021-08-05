Американському автовиробнику дивним чином вдається тримати в таємниці майже всю інформацію про свою бюджетну модель. Однак деякі витоки все ж трапляються й останній з них розкриває, що тестовий передсерійний екземпляр новинки вже готовий до випробувань.

Від самої компанії Tesla про майбутню новинку маємо небагато інформації. Відомо, що це буде хетчбек з базовим цінником у 25 тисяч доларів, а основним ринком для нього стане Європа. Решта інформації – витоки, чутки та домисли. А ще маємо кілька рендерів від незалежних художників.

Дізнайтесь також: Ілон Маск підтвердив, що відтепер у всіх Tesla буде штурвал замість керма

Нова порція неофіційної інформації надходить від неназваного джерела з Китаю. Портал Teslarati повідомляє, що найдешевша Tesla вже знаходиться на останньому етапі, перед запуском в серійне виробництво, оскільки на тести виїхав передсерійний екземпляр. Прогнозується, що конвеєр шанхайського заводу Tesla Gigafactory Shanghai для цієї моделі буде запущений до кінця 2021 року.

Як ми повідомляли раніше, достеменно про найдешевшу “Теслу” відомо наступне: це буде хетчбек з акумуляторним блоком нового типу, який забезпечить пробіг на одному заряді у 290 кілометрів; електрокар коштуватиме близько 25 тисяч доларів; буде глобальною моделлю, але більше орієнтованою на європейського покупця; матиме систему напівавтономного управління та кермо “штурвал”, а його ринковий дебют запланований на 2023 рік. Також відомо, що випуск новинки налагодять у Шанхаї та Берліні.

Неофіційні джерела стверджують, що компактний електрокар отримає назву Model 2. Також ходять чутки, що китайська версія моделі матиме запас ходу до 560 кілометрів на одному заряді.

На початку минулого року в Мережі з'явився ескіз майбутнього автомобіля від Tesla, який дозволив незалежним художникам зобразити хетчбек більш реалістично. Втім, будь-яке з цих зображень є лиш уявленням про зовнішній вигляд так званої Tesla Model 2.

Фото: рендери електричного хетчбека Tesla від незалежних авторів / Autocar, JULIEN JODRY/TWITTER, CarWow