Американскому автопроизводителю удивительным образом удается держать в тайне почти всю информацию о своей бюджетной модели. Однако некоторые утечки все же случаются и последний из них раскрывает, что тестовый предсерийный экземпляр новинки уже готов к испытаниям.

От самой компании Tesla о будущей новинке имеем немного информации. Известно, что это будет хэтчбек с базовым ценником в 25 тысяч долларов, а основным рынком для него станет Европа. Остальная информация – утечки, слухи и домыслы. А еще есть несколько рендеров от независимых художников.

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Новая порция неофициальной информации поступает от неназванного источника из Китая. Портал Teslarati сообщает, что самая дешевая Tesla уже находится на последнем этапе, перед запуском в серийное производство, поскольку на тесты выехал предсерийный экземпляр. Прогнозируется, что конвейер Шанхайского завода Tesla Gigafactory Shanghai для этой модели будет запущен к концу 2021 года.

Как мы сообщали ранее, точно о самой дешевой “Тесле” известно следующее: это будет хэтчбек с аккумуляторным блоком нового типа, который обеспечит пробег на одном заряде в 290 километров; электрокар будет стоить около 25 тысяч долларов; будет глобальной моделью, но более ориентированной на европейского покупателя; получит систему полуавтономного управления и руль “штурвал”, а его рыночный дебют запланирован на 2023 год. Также известно, что выпуск новинки наладят в Шанхае и Берлине.

Неофициальные источники утверждают, что компактный электрокар получит название Model 2. Также ходят слухи, что китайская версия модели будет иметь запас хода до 560 километров на одном заряде.

В начале прошлого года в сети появился эскиз будущего автомобиля от Tesla, который позволил независимым художникам изобразить хэтчбек более реалистично. Впрочем, любое из этих изображений является лишь представлением о внешнем виде так называемой Tesla Model 2.

Фото: рендеры электрического хэтчбека Tesla от независимых авторов / Autocar, JULIEN JODRY/TWITTER, CarWow