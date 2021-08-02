Круглый руль не вернется в Model S, даже больше – его не будет и у остальных моделей марки.

Обновленная версия Tesla Model S получила руль необычной формы, больше напоминающий штурвал самолета. Мнения по этому поводу разделились, поскольку далеко не всем желающим купить Tesla по нраву такой необычный руль. Выдвигались гипотезы, что традиционный круглый руль Tesla будет предлагать в качестве опции или и вовсе откажется от экспериментов с формами. Как бы не так! Илон Маск заявил, что обычный руль у Tesla больше не вернется.

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Издание Car & Driver обратилось за комментариями о законности использования штурвалообразного руля в современных серийных автомобилях к Национальному управлению по безопасности транспорта США (NHTSA). Департамент ответил, что не “одобряет” это решение, но не может делать выводы до того, как автомобиль поступит в продажу, добавив, что ответственность за соответствие действующим нормам безопасности несут производители. Сейчас ни в одном из нормативных документов США не регламентируется форма руля автомобиля, единственное требование к этой детали – гарантия безопасности для пользователя.

Сторонники “штурвала” утверждают, что впечатления от вождения или безопасность никоим образом не проигрывают с использованием такого руля, вместо обычного. К тому же отсутствие верхней части открывает лучший обзор на панель приборов. Критику вызывают разве что крошечные сенсорные кнопки на руле.

То, что “штурвал” распространится на другие модели Tesla подтверждают шпионские снимки обновленного кроссовера Tesla Model X, на которых заметен такой же штурвал.