Креативная идея заключалась в том, чтобы устраивать выступления перед электрокарами незнакомцев в разных уголках США, получить от них записи и составить из них полноценный клип. На реализацию ушло несколько месяцев.

Электрокары Tesla имеют специальную охранную функцию под названием Sentry Mode – когда к припаркованному автомобилю что-то приближается на определенное расстояние, видеокамеры машины начинают вести видеозапись. Это способ борьбы с вандализмом и кражами, но креативные музыканты нашли еще одно применение для Sentry Mode.

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Сотни тысяч электрокаров Tesla представляют собой передвижные устройства для видеозаписи и группа под названием SIR PRYCΞ нашла для них интересное применение.

В течение нескольких месяцев четыре участника группы ездили по США, останавливались возле припаркованных Tesla и устраивали концерты перед камерами электрокаров. После этого, на автомобиле оставляли записку, в которой владельцев информировали о необычной записи в памяти машины и предлагали им загрузить ее на определенный ресурс. Исполнители не имели ни малейшего понятия, сработает ли их план и захотят ли владельцы электрокаров выполнить просьбу.

В конце оказалось, что многие владельцы электромобилей пошли им на встречу и прислали достаточно видеоматериала, чтобы собрать из него полноценный музыкальный видеоклип. И хотя в самом видеоряде нет ничего особенного, знание того, как он был создан, делает его интересным и уникальным.