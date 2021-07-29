Креативна ідея полягала у тому, щоб влаштовувати виступи перед електрокарами незнайомців у різних куточках США, отримати від них записи та скласти з них повноцінний кліп. На реалізацію пішло кілька місяців.

Електрокари Tesla мають спеціальну охоронну функцію під назвою Sentry Mode – коли до припаркованого автомобіля щось наближається на певну відстань, відеокамери машини починають вести відеозапис. Це чудовий спосіб боротьби з вандалізмом та крадіжками, але креативні музики знайшли ще одне застосування для Sentry Mode.

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Сотні тисяч електрокарів Tesla являють собою пересувні пристрої для відеозапису і гурт під назвою SIR PRYCΞ знайшов для них цікаве застосування.

Протягом кількох місяців чотири учасники гурту їздили по США, зупинялись біля припаркованих Tesla та влаштовували концерти перед камерами електрокарів. Після цього, на автомобілі залишали записку, в якій власників інформували про незвичайний запис у пам’яті машини та пропонували їм завантажити його на певний ресурс. Виконавці не мали жодної гадки, чи спрацює їхній план та чи захочуть власники електрокарів виконати прохання.

Врешті виявилось, що чимало власників електромобілів пішли їм на зустріч та надіслали достатньо відеоматеріалу, аби зібрати з нього повноцінний музичний відеокліп. І хоча в самому відеоряді немає нічого особливого, знання того, як він був створений, робить його цікавим та унікальним.