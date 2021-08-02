Кругле кермо не повернеться в Model S, навіть більше – його не буде і в решті моделей марки.

Оновлена версія ​​Tesla Model S отримала кермо незвичайної форми, що більше нагадує штурвал літака. Думки з цього приводу розділились, оскільки далеко не всім охочим купити Tesla до вподоби таке незвичне кермо. Висувались гіпотези, що традиційне кругле кермо Tesla пропонуватиме у якості опції або й зовсім відмовиться від експериментів з формами. Як би не так! Ілон Маск заявив, що звичайне кермо у Tesla більше не повернеться.

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Видання Car & Driver звернулось за коментарями про законність використання штурвалоподібного керма у сучасних серійних автомобілях до Національного управління з безпеки транспорту США (NHTSA). Департамент відповів, що не “схвалює” це рішення, але не може робити висновки до того, як автомобіль надійде у продаж, додавши, що відповідальність за відповідність чинним нормам безпеки несуть виробники. Наразі у жодному з нормативних документів США не регламентується форма керма автомобіля, єдина вимога до цієї деталі – гарантія безпечності для користувача.

Прихильники “штурвала” стверджують, що враження від водіння чи безпека жодним чином не програють з використанням такого керма, замість звичайного. До того ж відсутність верхньої частини відкриває кращий огляд на панель приладів. Критику викликають хіба що крихітні сенсорні кнопки на кермі.

Те, що “штурвал” пошириться на інші моделі Tesla підтверджують шпигунські знімки оновленого кроссовера Tesla Model X, на яких помітний такий же штурвал.