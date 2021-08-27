Сколько машин было выделено производителем на этот год для рынка США – не называется, но всем желающим приобрести этот суперкар новым у дилера придется ждать до следующего года.

Уильям Пеффер, генеральный директор Maserati в Северной Америке, разговаривая с The Drive во время Недели автомобилей в Монтерей, сказал, что у каждого из 115 дилеров из официальной сети бренда есть как минимум одна продажа, а общий объем машин уже полностью распродан. "Все автомобили, которые мы выделили на 2021 год, заказаны. Все", – сказал он.

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Maserati MC20 дебютировал в сентябре 2020 года, машины начнут прибывать к покупателям в конце этого года. Представитель Maserati подтвердил, что все MC20, выделенные для региона Северной и Южной Америки, уже нашли своих покупателей. Клиенты, заинтересованные в приобретении машины со следующего года, могут обратиться к местному дилеру уже сейчас.

MC20 или Maserati Corse 2020 – долгожданная новинка Maserati и продолжение истории MC12, выпущенного за 16 лет до того. "Двадцатый" имеет легкий кузов с карбоновым монококом, абсолютно новый высокопроизводительный мотор собственной разработки Maserati – Nettuno V6 с двойным турбонаддувом, мощностью 620 лошадиных сил. Этот двигатель не появится ни в одном другом Maserati, что делает MC20 еще более эксклюзивным. Maserati также разрабатывает кабриолет или родстер MC20 и электрическую версию.

Фото: Maserati MC20 / Maserati