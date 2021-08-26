Крупнейший аукцион страховых авто Copart повысил комиссию при покупке, а перевозчики поднимают тарифы на транспортировку электромобилей.

С 23 августа американский страховой аукцион Copart повысил комиссии при покупке автомобилей стоимостью выше 4 тысяч долларов. Комиссия выросла на 100-110 долларов для всех типов продавцов – как для тех, кто покупает несколько автомобилей в год, так и для оптовиков. Для автомобилей стоимостью выше 15 тысяч долларов вырос процент от цены машины.

Это уже не первое за последнее время повышение комиссий. Таким образом, каждое авто, приобретенное на этом аукционе по цене выше 4000 долларов (а в основном популярные в Украине кроссоверы с 2014 года изготовления), подорожают минимум на 100 долларов. Авто, приобретенные более чем за 15 000 долларов, вырастут в цене чуть больше.

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Еще одно новшество для тех, кто планирует приобрести в США электромобиль – транспортные компании остерегаются возгораний во время перевозок электрических авто. Соответственно, они требуют дополнительной страховки или повышают тариф, если в контейнере из США находится электрический автомобиль с комплектной тяговой батареей, сообщают дилеры, которые перевозят авто из США.

Повышение тарифов происходит на фоне огромного роста цен на новые и подержанные авто во всем мире, который вызван последствиями пандемии и дефицита чипов для компьютерных систем автомобилей.