Найбільший аукціон страхових авто Copart підвищив комісію при купівлі, а перевізники підіймають тарифи на транспортування електромобілів.

З 23 серпня американський страховий аукціон Copart підвищив комісії при купівлі автомобілів вартістю вище 4 тисяч доларів. Комісія виросла на 100-110 доларів для всіх типів продавців – як тих, хто купує кілька автомобілів на рік, так і для оптовиків. Для автомобілів вартістю вище 15 тисяч доларів виріс відсоток від ціни машини.

Це вже не перше за останній час підвищення комісій. Таким чином, кожне авто, придбане на цьому аукціоні за ціною вище 4000 доларів (а здебільшого популярні в Україні кросовери з 2014 року виготовлення) подорожчають мінімум на 100 доларів. Авто, придбані більш ніж за 15 000 доларів, зростуть в ціні дещо більше.

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Ще одне нововведення для тих, хто планує придбати у США електромобіль – транспортні компанії остерігаються загорянь під час перевезень електричних авто. Відповідно, вони вимагають додаткової страховки або підвищують тариф, якщо в контейнері зі США знаходиться електричний автомобіль з комплектною тяговою батареєю, повідомляють дилери, які перевозять авто зі США.

Підвищення тарифів відбувається на фоні величезного росту цін на нові та вживані авто у всьому світі, викликані наслідками пандемії та дефіциту чипів для комп'ютерних систем автомобілів.