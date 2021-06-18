Минулого місяця ціни на вживані автомобілі в США досягли 68-річного рекорду. Експерти пов’язують це явище з наслідками пандемії.

Через брак низки ключових товарів, включаючи комп’ютерні чіпи, сповільнено виробництво нових авто, середня ціна яких, за даними дослідницької компанії J.D. Power, у травні досягла для США рекордної позначки – понад 38 тис. доларів.

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Завдяки зростанню цін на нові автомобілі та паніки навколо COVID-19 вживані автомобілі стають все більш цінним товаром, навіть не дивлячись на збільшення їх віку.

За даними IHS, останні 15 років середній вік автомобілів в американському автопарку неухильно зростає і в минулому році досяг позначки 12 років, що на 2 місяці більше, ніж роком раніше. Таке стрімке збільшення цього показника експерти пояснюють тим, що в пандемію автомобілі не проходять стільки кілометрів як раніше, зберігаючи ресурс для подальшої експлуатації. В результаті автовласники все частіше відмовляються від продажу своїх старих авто, вкладаючи гроші в підтримку їх технічного стану, що також збільшує їх вартість на вторинному ринку.