В прошлом месяце цены на бывшие в употреблении автомобили в США достигли 68-летнего рекорда. Эксперты связывают это явление с последствиями пандемии.

Из-за нехватки ряда ключевых товаров, включая компьютерные чипы, замедленно производство новых авто, средняя цена которых, по данным исследовательской компании J.D. Power, в мае достигла для США рекордной отметки – более 38 тыс. долларов.

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Благодаря росту цен на новые автомобили и паники вокруг COVID-19 бывшие в употреблении автомобили становятся все более ценным товаром, даже несмотря на увеличение их возраста.

По данным IHS, последние 15 лет средний возраст автомобилей в американском автопарке неуклонно растет и в прошлом году достиг отметки 12 лет, чтона 2 месяца больше, чем годом ранее. Такое стремительное увеличение этого показателя эксперты объясняют тем, что в пандемию автомобили не проходят столько километров как раньше, сохраняя ресурс для дальнейшей эксплуатации. В результате автовладельцы все чаще отказываются от продажи своих старых авто, вкладывая деньги в поддержку их технического состояния, что также увеличивает их стоимость на вторичном рынке.