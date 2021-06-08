Власти Соединенных Штатов верят в электромобильное будущее и считают что надо сделать все возможное для скорейшего отказа от традиционных автомобилей.

Стратегия президента Джо Байдена по превращению Соединенных Штатов в електромобильную страну будет включать ускорение темпов переработки батарей для повторного использования лития и других металлов. Об этом в интервью Reuters сообщили источники, приближенные к администрации президента.

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Согласно экологическим инициативам Байдена, к 2050 году США должны стать климатически-нейтральной страной. Также эти инициативы должны помочь Соединенным Штатам обойти Китай по всем основным пунктам.

По информации издания, завершить 100-дневный обзор пробелов в цепочках снабжения в ключевых областях, включая электромобили, администрация президента намерена в следующую пятницу.

Эти пробелы включают в себя поставки минералов, используемых в батареях электромобилей и бытовой электронике. Администрация Байдена ищет способы сократить использование металлов в новых химических батареях.

Ранее в этом году президент США Джо Байден подписал распоряжение, во исполнение которого различные правительственные агентства направят в Белый дом отчеты, часть из которых опубликуют уже на этой неделе. Эти данные будут использованы для продвижения экологических инициатив президента.

Согласно плану, к 2030 году большинство производимых в США автомобилей должны быть электрическими, а к 2040 году планируют перевести на электротягу весь американский автопарк.

Серьезной проблемой в достижении этой цели могут стать нормативные ограничения, направленные на сохранение окружающей среды, поскольку для производства батарей понадобятся большие запасы кобальта, лития и других редких металлов. Большую часть металлов Белый дом рассчитывает получить в странах-союзниках.

Также администрация рассматривает прямые инвестиции в научные исследования и проекты по утилизации отходов и расширению внутренней переработки использованных аккумуляторов.

"Большая часть возможностей по переработке лития – это рециркуляция, и мы являемся мировым лидером в перерабатывании лития из существующих батарей и использовании его в новых батареях”, – говорят в Белом доме.

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По оценкам правительства США, без рециркуляции “электромобильная революция” приведет к тому, что только к 2040 году на свалках в США будет похоронено 8 миллионов тонн аккумуляторных батарей.

По подсчетам экспертов, к 2040 году переработки вышедших из эксплуатации аккумуляторов может сократить прогнозируемую потребность в меди для батарей электромобилей на 55%, лития – на 25%, а кобальта и никеля – на 35%. Что, в свою очередь, позволит отказаться от открытия новых шахт.

С этой целью в США начали открывать перерабатывающие заводы. Прошлой осенью Amazon.com Inc инвестировала в Redwood Materials, частную фирму по переработке отходов из Невады, которая подписала соглашение на переработку лома и деталей аккумуляторов для Nissan Motor.

О создании собственного перерабатывающего производства в Неваде заявила и Tesla. Параллельно компания заключает контракты со сторонними переработчиками. На заводе Apple Inc в Остине, штат Техас, начали перерабатывать старые iPhone и другую электронику. Правительство США также является крупнейшим акционером горнодобывающей компании TechMet, которая инвестирует в канадскую компанию по переработке аккумуляторов Li-Cycle Corp

В 2020 году мировые продажи электромобилей превысили 2,5 миллиона. По прогнозам IHS Markit, в этом году они вырастут еще на 70% и продолжат расти до 2040 года. Без переработки обеспечить все эти автомобили аккумуляторами будет достаточно сложно.