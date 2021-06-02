Количество электромобилей продолжает расти, однако этот процесс происходит достаточно медленно.

Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.

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Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева – 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в ​​4 114 единиц. Третью позицию занимает Киевская область – здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.

А вот меньше всего электротранспорта покупают в Луганской области – там насчитывается только 39 электромобилей.

В целом же статистика имеет следующий вид: