Количество электромобилей продолжает расти, однако этот процесс происходит достаточно медленно.
Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.
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Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева – 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в 4 114 единиц. Третью позицию занимает Киевская область – здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.
А вот меньше всего электротранспорта покупают в Луганской области – там насчитывается только 39 электромобилей.
В целом же статистика имеет следующий вид:
- Киев – 6 068 единиц
- Одесская – 4 114 единиц
- Киевская – 3 396 единиц
- Харьковская – 2 715 единиц
- Днепропетровская – 2 302 единицы
- Львовская – 1 805 единиц
- Винницкая – 860 единиц
- Запорожская – 753 единицы
- Житомирская – 677 единиц
- Ровненская – 557 единиц
- Полтавская – 522 единицы
- Черновицкая – 426 единиц
- Николаевская – 421 единица
- Хмельницкая – 407 единиц
- Ивано-Франковская – 406 единиц
- Донецкая – 404 единицы
- Тернопольская – 381 единица
- Волынская – 369 единиц
- Черкасская – 362 единицы
- Закарпатская – 321 единица
- Херсонская – 196 единиц
- Сумская – 186 единиц
- Кировоградская – 186 единиц
- Черниговская – 129 единиц
- Луганская – 39 единиц
- АРК – 3 единицы