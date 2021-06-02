Количество электромобилей продолжает расти, однако этот процесс происходит достаточно медленно.

Несмотря на то, что ежемесячно в Украине доля автомобилей на электротяге растет, общее их количество пока не дошло и до 30 тысяч.

Читайте также: Сколько автомобилистов пересаживаются с электрокаров на традиционные авто

Так, по состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировали 28 005. Больше всего электромобилей ездит по улицам Киева – 6 068 единиц. На втором месте по количеству электротранспорта находится Одесса с отметкой в ​​4 114 единиц. Третью позицию занимает Киевская область – здесь зарегистрировано 3 396 электромобилей.

А вот меньше всего электротранспорта покупают в Луганской области – там насчитывается только 39 электромобилей.

В целом же статистика имеет следующий вид:

  • Киев – 6 068 единиц
  • Одесская – 4 114 единиц
  • Киевская – 3 396 единиц
  • Харьковская – 2 715 единиц
  • Днепропетровская – 2 302 единицы
  • Львовская – 1 805 единиц
  • Винницкая – 860 единиц
  • Запорожская – 753 единицы
  • Житомирская – 677 единиц
  • Ровненская – 557 единиц
  • Полтавская – 522 единицы
  • Черновицкая – 426 единиц
  • Николаевская – 421 единица
  • Хмельницкая – 407 единиц
  • Ивано-Франковская – 406 единиц
  • Донецкая – 404 единицы
  • Тернопольская – 381 единица
  • Волынская – 369 единиц
  • Черкасская – 362 единицы
  • Закарпатская – 321 единица
  • Херсонская – 196 единиц
  • Сумская – 186 единиц
  • Кировоградская – 186 единиц
  • Черниговская – 129 единиц
  • Луганская – 39 единиц
  • АРК – 3 единицы