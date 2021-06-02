Кількість електромобілів продовжує зростати, однак цей процес відбувається досить повільно.
Попри те, що щомісячно в Україні частка автівок на електротязі росте, загальна їхня кількість поки не дійшла й до 30 тисяч.
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Так, станом на 1 червня в Україні зареєстрували 28 005. Найбільше електромобілів їздить вулицями Києва – 6 068 одиниць. На другому місці за кількістю електротранспорту знаходиться Одеса з відміткою у 4 114 одиниць.Третю позицію займає Київська область – тут зареєстровано 3 396 електромобілів.
А от найменше електротранспорту купують у Луганській області – там нараховується тільки 39 електромобілів.
В цілому ж статистика має наступний вигляд:
- Київ – 6 068 одиниць
- Одеська – 4 114 одиниць
- Київська – 3 396 одиниць
- Харківська – 2 715 одиниць
- Дніпропетровська – 2 302 одиниці
- Львівська – 1 805 одиниць
- Вінницька – 860 одиниць
- Запорізька – 753 одиниці
- Житомирська – 677 одиниць
- Рівенська – 557 одиниць
- Полтавська – 522 одиниці
- Чернівецька – 426 одиниць
- Миколаївська – 421 одиниця
- Хмельницька – 407 одиниць
- Івано-Франківська – 406 одиниць
- Донецька – 404 одиниці
- Тернопільська – 381 одиниця
- Волинська – 369 одиниць
- Черкаська – 362 одиниці
- Закарпатська – 321 одиниця
- Херсонська – 196 одиниць
- Сумська – 186 одиниць
- Кропивницька – 186 одиниць
- Чернігівська – 129 одиниць
- Луганська – 39 одиниць
- АРК – 3 одиниці