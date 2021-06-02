Кількість електромобілів продовжує зростати, однак цей процес відбувається досить повільно.

Попри те, що щомісячно в Україні частка автівок на електротязі росте, загальна їхня кількість поки не дійшла й до 30 тисяч.

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Так, станом на 1 червня в Україні зареєстрували 28 005. Найбільше електромобілів їздить вулицями Києва – 6 068 одиниць. На другому місці за кількістю електротранспорту знаходиться Одеса з відміткою у 4 114 одиниць.Третю позицію займає Київська область – тут зареєстровано 3 396 електромобілів.

А от найменше електротранспорту купують у Луганській області – там нараховується тільки 39 електромобілів.

В цілому ж статистика має наступний вигляд: