Кількість електромобілів продовжує зростати, однак цей процес відбувається досить повільно.

Попри те, що щомісячно в Україні частка автівок на електротязі росте, загальна їхня кількість поки не дійшла й до 30 тисяч.

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Так, станом на 1 червня в Україні зареєстрували 28 005. Найбільше електромобілів їздить вулицями Києва – 6 068 одиниць. На другому місці за кількістю електротранспорту знаходиться Одеса з відміткою у 4 114 одиниць.Третю позицію займає Київська область – тут зареєстровано 3 396 електромобілів.

А от найменше електротранспорту купують у Луганській області – там нараховується тільки 39 електромобілів.

В цілому ж статистика має наступний вигляд:

  • Київ – 6 068 одиниць
  • Одеська – 4 114 одиниць
  • Київська – 3 396 одиниць
  • Харківська – 2 715 одиниць
  • Дніпропетровська – 2 302 одиниці
  • Львівська – 1 805 одиниць
  • Вінницька – 860 одиниць
  • Запорізька – 753 одиниці
  • Житомирська – 677 одиниць
  • Рівенська – 557 одиниць
  • Полтавська – 522 одиниці
  • Чернівецька – 426 одиниць
  • Миколаївська – 421 одиниця
  • Хмельницька – 407 одиниць
  • Івано-Франківська – 406 одиниць
  • Донецька – 404 одиниці
  • Тернопільська – 381 одиниця
  • Волинська – 369 одиниць
  • Черкаська – 362 одиниці
  • Закарпатська – 321 одиниця
  • Херсонська – 196 одиниць
  • Сумська – 186 одиниць
  • Кропивницька – 186 одиниць
  • Чернігівська – 129 одиниць
  • Луганська – 39 одиниць
  • АРК – 3 одиниці