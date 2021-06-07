В прошлом месяце украинский автопарк пополнился 622 полностью электрическими автомобилями (BEV).

Такой майский результат оказался на 34% меньше, чем год назад, сообщает Укравтопром. Доля новых машин в этом количестве составляла 11 процентов.

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Основную массу зарегистрированных в мае электромобилей составили легковые авто – 590 шт. (новых – 66 шт., подержанных – 524 шт.). В сравнение с прошлогодним результатом регистрации легковых BEV уменьшились почти на 36 процентов.

Из 32 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, новой была лишь одна машина. Относительно мая 2020 года спрос на коммерческие электромобили увеличился на 14 процентов.

Самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В течение месяца украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели. Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 66 регистраций. В тройку бестселлеров мая попал Audi E-Tron. Этот электрокар выбрали 33 автомобилиста. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S – 32. Замыкает ТОП-5 майского рынка автомобилей на аккумуляторных источниках питания Chevrolet Bolt – 29 шт.

Самым популярным коммерческим электромобилем месяца стал Renault Kangoo Z.E. – 24 регистрации. В целом за пять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли чуть более 3 тыс. ед. электромобилей, или на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составляет 90 процентов.